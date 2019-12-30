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30 декабря 2019, 13:22



«Норильский никель» одерживает волевую победу и выходит в полуфинал Кубка России по мини-футболу.

А начиналось для норильчан всё нерадостно. Уже на третьей минуте Паулиньо прорывается по левому флангу, простреливает во вратарскую зону, где Лин у дальней штанги не промахивается, - 1:0. Гости смогли отыграться ближе к концу тайма: на 21-й минуте судья назначает в ворота «КПРФ» 10-метровый удар, к мячу подходит Болинья и тоже не ошибается, - 1:1. Сразу после этого никельщики могли и вовсе выйти вперёд: в ворота «коммунистов» назначен ещё один пенальти, но на этот раз удар Болинья пришёлся во вратаря, который тут же организовал контратаку своей команды, завершившуюся стараниями Арсена Багирова, - 2:1. После перерыва, на 31-й минуте, Ромуло решается на не самый опасный выстрел, и снаряд, миновав защитные ряды северян, влетает в цель, - 3:1. Понимая, что терять им уже нечего, норильчане меняют вратаря на пятого полевого – вратарский свитер на себя примеряет Руслан Кудзиев. Атаки гостей обостряются, но до поры до времени оборона хозяев остаётся непреступной. На 35-й минуте Дмитрий Леготин оказывается на острие атаки и переигрывает вратаря, а спустя десять минут и Павел Соколов завершает затяжную комбинацию своей команды и сравнивает счёт, - 3:3. Дальше случилось то, за что миллионы людей по всему миру и любят футбол. Когда до финальной сирены оставалось пять секунд, гости получают право на розыгрыш штрафного. После долгого обсуждения к мячу подходит Владислав Шаяхметов, пробивает в сторону оттянувшегося к вратарской зоне Кудзиева... Руслан хитро пропускает мяч, который у самой линии замыкает оставшийся без присмотра Соколов. Гол! Матч переворачивается с ног на голову, - 4:3 в пользу «Норильского никеля», буквально ворвавшегося в полуфинал Кубка России. В 1/2 финала розыгрыша «Норильский никель» встретится с победителем пары «Газпром Бурение» (Щёлково) – «Оргхим» (Нижегородская область). Игры пройдут 28 февраля и 4 марта. Фото mfc-kprf.ru

Просмотров:273 В отчётном матче 1/4 финала, в последнем в уходящем году, норильчане на выезде встречались с серебряным призёром прошлого сезона Суперлиги – «КПРФ». С учётом того, что первая встреча четвертьфинала между командами, прошедшая в Норильске, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей, в ответном поединке подопечным Евгения Куксевича нужно было не просто побеждать, но и делать это с нужным для них результатом (в плей-офф учитываются голы, забитые на выезде и дома). И им это удалось: проигрывая по ходу встречи, решающий гол, подаривший «Норникелю» путёвку в следующую стадию розыгрыша, был оформлен буквально за считанные секунды до финальной сирены.А начиналось для норильчан всё нерадостно. Уже на третьей минуте Паулиньо прорывается по левому флангу, простреливает во вратарскую зону, где Лин у дальней штанги не промахивается, - 1:0. Гости смогли отыграться ближе к концу тайма: на 21-й минуте судья назначает в ворота «КПРФ» 10-метровый удар, к мячу подходит Болинья и тоже не ошибается, - 1:1. Сразу после этого никельщики могли и вовсе выйти вперёд: в ворота «коммунистов» назначен ещё один пенальти, но на этот раз удар Болинья пришёлся во вратаря, который тут же организовал контратаку своей команды, завершившуюся стараниями Арсена Багирова, - 2:1.После перерыва, на 31-й минуте, Ромуло решается на не самый опасный выстрел, и снаряд, миновав защитные ряды северян, влетает в цель, - 3:1. Понимая, что терять им уже нечего, норильчане меняют вратаря на пятого полевого – вратарский свитер на себя примеряет Руслан Кудзиев. Атаки гостей обостряются, но до поры до времени оборона хозяев остаётся непреступной. На 35-й минуте Дмитрий Леготин оказывается на острие атаки и переигрывает вратаря, а спустя десять минут и Павел Соколов завершает затяжную комбинацию своей команды и сравнивает счёт, - 3:3.Дальше случилось то, за что миллионы людей по всему миру и любят футбол. Когда до финальной сирены оставалось пять секунд, гости получают право на розыгрыш штрафного. После долгого обсуждения к мячу подходит Владислав Шаяхметов, пробивает в сторону оттянувшегося к вратарской зоне Кудзиева... Руслан хитро пропускает мяч, который у самой линии замыкает оставшийся без присмотра Соколов. Гол! Матч переворачивается с ног на голову, - 4:3 в пользу «Норильского никеля», буквально ворвавшегося в полуфинал Кубка России.В 1/2 финала розыгрыша «Норильский никель» встретится с победителем пары «Газпром Бурение» (Щёлково) – «Оргхим» (Нижегородская область). Игры пройдут 28 февраля и 4 марта.Фото mfc-kprf.ru