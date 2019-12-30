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30 декабря 2019, 13:22

«Норильский никель» одерживает волевую победу и выходит в полуфинал Кубка России по мини-футболу.


В отчётном матче 1/4 финала, в последнем в уходящем году, норильчане на выезде встречались с серебряным призёром прошлого сезона Суперлиги – «КПРФ». С учётом того, что первая встреча четвертьфинала между командами, прошедшая в Норильске, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей, в ответном поединке подопечным Евгения Куксевича нужно было не просто побеждать, но и делать это с нужным для них результатом (в плей-офф учитываются голы, забитые на выезде и дома). И им это удалось: проигрывая по ходу встречи, решающий гол, подаривший «Норникелю» путёвку в следующую стадию розыгрыша, был оформлен буквально за считанные секунды до финальной сирены.
А начиналось для норильчан всё нерадостно. Уже на третьей минуте Паулиньо прорывается по левому флангу, простреливает во вратарскую зону, где Лин у дальней штанги не промахивается, - 1:0. Гости смогли отыграться ближе к концу тайма: на 21-й минуте судья назначает в ворота «КПРФ» 10-метровый удар, к мячу подходит Болинья и тоже не ошибается, - 1:1. Сразу после этого никельщики могли и вовсе выйти вперёд: в ворота «коммунистов» назначен ещё один пенальти, но на этот раз удар Болинья пришёлся во вратаря, который тут же организовал контратаку своей команды, завершившуюся стараниями Арсена Багирова, - 2:1.
После перерыва, на 31-й минуте, Ромуло решается на не самый опасный выстрел, и снаряд, миновав защитные ряды северян, влетает в цель, - 3:1. Понимая, что терять им уже нечего, норильчане меняют вратаря на пятого полевого – вратарский свитер на себя примеряет Руслан Кудзиев. Атаки гостей обостряются, но до поры до времени оборона хозяев остаётся непреступной. На 35-й минуте Дмитрий Леготин оказывается на острие атаки и переигрывает вратаря, а спустя десять минут и Павел Соколов завершает затяжную комбинацию своей команды и сравнивает счёт, - 3:3.
Дальше случилось то, за что миллионы людей по всему миру и любят футбол. Когда до финальной сирены оставалось пять секунд, гости получают право на розыгрыш штрафного. После долгого обсуждения к мячу подходит Владислав Шаяхметов, пробивает в сторону оттянувшегося к вратарской зоне Кудзиева... Руслан хитро пропускает мяч, который у самой линии замыкает оставшийся без присмотра Соколов. Гол! Матч переворачивается с ног на голову, - 4:3 в пользу «Норильского никеля», буквально ворвавшегося в полуфинал Кубка России.
В 1/2 финала розыгрыша «Норильский никель» встретится с победителем пары «Газпром Бурение» (Щёлково) – «Оргхим» (Нижегородская область). Игры пройдут 28 февраля и 4 марта.
Фото mfc-kprf.ru
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