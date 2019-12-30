Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42113

30 декабря 2019, 15:34



В праздничные дни о нарушении графиков вывоза мусора можно звонить региональным операторам.

Норильчанам следует обращаться в «РостТех»: 8 (391) 219-05-05; 8 (391) 270-55-55. Напомним, что с начала 2019 года в крае, как и по всей стране, стартовала реформа в области обращения с ТКО. Регион поделен на 14 технологических зон. В каждой такой техзоне работает региональный оператор, ответственный за всю цепочку обращения с отходами. Также в крае работает единая система «РЭО Радар», на которую жители региона могут оставлять вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. На сайте www.radar.reo.ru принимаются вопросы о предоставлении услуг по вывозу мусора, о нарушении в работе регоператоров или наличии несанкционированной свалки. Можно прикреплять фотографию или видео. Информацию обработают и направят региональному оператору, закреплённому за территорией. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:230 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края проинформировало о том, что в праздничные дни жители региона могут сообщать о нарушении графиков вывоза твёрдых коммунальных отходов на телефоны регоператоров.Норильчанам следует обращаться в «РостТех»: 8 (391) 219-05-05; 8 (391) 270-55-55.Напомним, что с начала 2019 года в крае, как и по всей стране, стартовала реформа в области обращения с ТКО. Регион поделен на 14 технологических зон. В каждой такой техзоне работает региональный оператор, ответственный за всю цепочку обращения с отходами.Также в крае работает единая система «РЭО Радар», на которую жители региона могут оставлять вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.На сайте www.radar.reo.ru принимаются вопросы о предоставлении услуг по вывозу мусора, о нарушении в работе регоператоров или наличии несанкционированной свалки. Можно прикреплять фотографию или видео.Информацию обработают и направят региональному оператору, закреплённому за территорией.Фото Владимира Макушкина