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30 декабря 2019, 15:51



Норильские греки устроили традиционную рождественскую ёлку для детей.

Праздник традиционно проходит в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15. Православные греки отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю, накануне Нового года. В греческой диаспоре за 15 лет её существования сложилось немало творческих традиций. На рождественскую ёлку приходят семьями, дети готовят колядки, стихи и песни на греческом языке. Замечательная ведущая праздника Елена Богаченко, одна из создателей греческой диаспоры, и на этот раз подготовила с ребятами замечательные песенные и танцевальные номера, рассказала о старинных традициях празднования Рождества Христова и Нового года в Греции. Дети с радостью водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые пожелали самым северным грекам счастливого новогоднего отдыха. В 2020 году в греческой диаспоре, которая сегодня объединяет около 50 норильчан, продолжат изучать историю своего народа, щедро делиться с земляками своими знаниями на праздниках и фестивалях национальной культуры. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:234 Праздник традиционно проходит в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15. Православные греки отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю, накануне Нового года. В греческой диаспоре за 15 лет её существования сложилось немало творческих традиций. На рождественскую ёлку приходят семьями, дети готовят колядки, стихи и песни на греческом языке.Замечательная ведущая праздника Елена Богаченко, одна из создателей греческой диаспоры, и на этот раз подготовила с ребятами замечательные песенные и танцевальные номера, рассказала о старинных традициях празднования Рождества Христова и Нового года в Греции. Дети с радостью водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые пожелали самым северным грекам счастливого новогоднего отдыха. В 2020 году в греческой диаспоре, которая сегодня объединяет около 50 норильчан, продолжат изучать историю своего народа, щедро делиться с земляками своими знаниями на праздниках и фестивалях национальной культуры.Фото Ирины Даниленко