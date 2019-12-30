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30 декабря 2019, 16:18



В обновлённом Культурно-досуговом центре имени В. Высоцкого детворе подарили 14 представлений необычной новогодней сказки.

За 20 лет здесь сложилась добрая традиция своей командой во главе с режиссёром Ириной Курочкиной создавать новогодние сказки. На этот раз придумали новогоднее интерактивное представление "Мандариновая ёлка" - о том, как в Мандариновом королевстве искали любимую песню Деда Мороза. Пел и плясал весь зал весёлых и нарядных детей, которые получили на память от принцессы Мандаринки вкусные оранжевые фрукты - символ Нового года. Мандаринами даже украсили ёлку. Интересно, что в представлении были заняты и арт-добровольцы. Снегурочкой стала восьмиклассница 20-й школы Анна Лебедева, Мышкой - Елена Петелина, музработник 92-го детсада, котом Базилио - пенсионер Юрий Шадурский, а Волком - талнахский житель Никита с соответсвующей фамилией Волченко. Среди ярких актёров представления были и работники КДЦ Ольга Рустанова, Ольга Пашабекова, Елена Котельва, Анна Фазлудинова. Дедом Морозом стал работник ТЭЦ-2 Павел Батурин. В танцевальных номерах приняли участие коллективы "Выкрутасы" и "Декаданс" из ТДШИ. В ближайшее время в КДЦ им. В. Высоцкого впервые проведут мультфестиваль с мастер-классами по созданию мультипликационных фильмов. Всех желающих ждут с 4 по 8 января 2020 года. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:229 За 20 лет здесь сложилась добрая традиция своей командой во главе с режиссёром Ириной Курочкиной создавать новогодние сказки. На этот раз придумали новогоднее интерактивное представление "Мандариновая ёлка" - о том, как в Мандариновом королевстве искали любимую песню Деда Мороза. Пел и плясал весь зал весёлых и нарядных детей, которые получили на память от принцессы Мандаринки вкусные оранжевые фрукты - символ Нового года. Мандаринами даже украсили ёлку. Интересно, что в представлении были заняты и арт-добровольцы. Снегурочкой стала восьмиклассница 20-й школы Анна Лебедева, Мышкой - Елена Петелина, музработник 92-го детсада, котом Базилио - пенсионер Юрий Шадурский, а Волком - талнахский житель Никита с соответсвующей фамилией Волченко. Среди ярких актёров представления были и работники КДЦ Ольга Рустанова, Ольга Пашабекова, Елена Котельва, Анна Фазлудинова. Дедом Морозом стал работник ТЭЦ-2 Павел Батурин. В танцевальных номерах приняли участие коллективы "Выкрутасы" и "Декаданс" из ТДШИ.В ближайшее время в КДЦ им. В. Высоцкого впервые проведут мультфестиваль с мастер-классами по созданию мультипликационных фильмов. Всех желающих ждут с 4 по 8 января 2020 года.Фото Ирины Даниленко