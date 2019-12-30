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30 декабря 2019, 16:22



Зарифа Фролочкина – преподаватель года - 2019. Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств.

В 2019 году на конкурсе профмастерства преподаватель отделения хореографического искусства Зарифа Фролочкина представила Оганерскую детскую школу искусств. Она достойно презентовала свою работу в различных формах: открытый урок, видеозапись «Мой лучший ученик», представление результатов учеников и профессиональной деятельности педагога, творческое эссе. Зарифа Магеррамовна одержала победу в конкурсе и удостоена диплома лауреата I степени. Как победитель конкурса Зарифа Фролочкина становится претендентом на участие в I туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», а также приглашается для участия в краевых методических мероприятиях, семинарах, курсах повышения квалификации. Коллектив ОДШИ гордится и поздравляет коллегу с высокой наградой.

Просмотров:255 Ежегодно в декабре Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры проводит краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств «Преподаватель года». Цель конкурса – сохранение и развитие системы художественного образования Красноярского края.В 2019 году на конкурсе профмастерства преподаватель отделения хореографического искусства Зарифа Фролочкина представила Оганерскую детскую школу искусств. Она достойно презентовала свою работу в различных формах: открытый урок, видеозапись «Мой лучший ученик», представление результатов учеников и профессиональной деятельности педагога, творческое эссе. Зарифа Магеррамовна одержала победу в конкурсе и удостоена диплома лауреата I степени.Как победитель конкурса Зарифа Фролочкина становится претендентом на участие в I туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», а также приглашается для участия в краевых методических мероприятиях, семинарах, курсах повышения квалификации.Коллектив ОДШИ гордится и поздравляет коллегу с высокой наградой.