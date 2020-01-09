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9 января 2020, 18:14



Сегодня «Норильский никель» сыграет в 10-м туре мини-футбольной Суперлиги.

Сейчас у норильчан 23 очка и четвёртая позиция в турнирной таблице. Самарцы с 22 очками идут на шестом месте. Лидирует в чемпионате с 33 очками в активе екатеринбургская «Синара». Также добавим, что до отчётного тура клубы провели между собой шесть встреч, в трёх из которых победителем выходил «Норильский никель», в двух – «Динамо-Самара». Один раз соперники сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 23:19 в пользу северян. При этом в первом круге этого сезона в Норильске сперва выиграли хозяева площадки – 7:4, второй матч завершился вничью – 2:2. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:398 Двухматчевое противостояние норильчане проведут на выезде, в Самаре, где встретятся с местными динамовцами. Матчи пройдут сегодня и завтра, 9-10 января. Начало первого поединка в 22.00, второго – в 21.30 (время норильское). Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Сейчас у норильчан 23 очка и четвёртая позиция в турнирной таблице. Самарцы с 22 очками идут на шестом месте. Лидирует в чемпионате с 33 очками в активе екатеринбургская «Синара».Также добавим, что до отчётного тура клубы провели между собой шесть встреч, в трёх из которых победителем выходил «Норильский никель», в двух – «Динамо-Самара». Один раз соперники сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 23:19 в пользу северян. При этом в первом круге этого сезона в Норильске сперва выиграли хозяева площадки – 7:4, второй матч завершился вничью – 2:2.Фото mfcnornik.ru