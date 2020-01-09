Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42129

9 января 2020, 18:16



В ГЦК открылась благотворительная выставка-продажа картин и гобеленов для сбора средств на лечение известного норильского художника Юрия Афонова.

На выставке около 100 работ, запечатлевших Таймыр, разные уголки нашей страны и мира. Творчество члена Союза художников России Юрия Афонова, который 17 лет живёт в Норильске, хорошо знакомо норильчанам по различным выставкам и акциям. Его замечательные пастели находятся во многих частных коллекциях норильчан, в фондах музеев Норильска и Дудинки, в домах его зарубежных почитателей. Многие гости города бывали в его гостеприимной мастерской, увозя на память его произведения. И сегодня можно приобрести работы художника, чтобы помочь ему поправить своё здоровье. На выставку, которая разместилась на 3-м этаже ГЦК, вход свободный. Информацию о стоимости картин можно получить по телефону 8-906-246-78-46, а перевод за выбранное произведение - сделать по номеру благотворительного фонда «Территория добра» 8-913-504-22-33, указав номер картины с пометкой «Для Афонова Ю. Н.».

Просмотров:441 Весной минувшего года у Юрия Николаевича был инсульт, сейчас продолжается сложный процесс реабилитации. За художником ухаживает жена - талантливая художница, автор гобеленов Елена Афонова. На благотворительной выставке, организованной по инициативе управления по делам культуры администрации города Норильска, представлены их живописные и графические работы, а также произведения дочери художников - Елены Афоновой, которая живёт в Санкт-Петербурге.На выставке около 100 работ, запечатлевших Таймыр, разные уголки нашей страны и мира.Творчество члена Союза художников России Юрия Афонова, который 17 лет живёт в Норильске, хорошо знакомо норильчанам по различным выставкам и акциям. Его замечательные пастели находятся во многих частных коллекциях норильчан, в фондах музеев Норильска и Дудинки, в домах его зарубежных почитателей. Многие гости города бывали в его гостеприимной мастерской, увозя на память его произведения. И сегодня можно приобрести работы художника, чтобы помочь ему поправить своё здоровье. На выставку, которая разместилась на 3-м этаже ГЦК, вход свободный. Информацию о стоимости картин можно получить по телефону 8-906-246-78-46, а перевод за выбранное произведение - сделать по номеру благотворительного фонда «Территория добра» 8-913-504-22-33, указав номер картины с пометкой «Для Афонова Ю. Н.».