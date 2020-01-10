Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42131
10 января 2020, 09:53

Из-за сильной метели приостановлено движение транспорта между Норильском, Кайерканом и аэропортом.


Для тех, кто живёт в Кайеркане, а работает или учится в Норильске и наоборот, рекомендовано объявить актировки. По решению руководства Надеждинского металлургического завода для работников дневного персонала 10 января актировали. Сменный персонал доставляют транспортом повышенной проходимости.
Аэропорт работает по фактической погоде, некоторому персоналу также разрешено не выходить на работу. Рейсы задерживаются.
С 19 часов 9 января действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Школьники остались дома. Норильчан просят без надобности не выходить на улицу и не ездить на личных автомобилях. В течение дня сегодня ожидается снег, метель, плохая видимость и сильный ветер южного направления. Его порывы будут достигать 27 метров в секунду. Температура воздуха -8...-13ºС.
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 10 января 2020 
17:40   Вечер памяти лидеров норильской поэзии Юрия Бариева и Сергея Лузана пройдёт 11 января в публичной библиотеке. 17:21   В вертолёте были дети. Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя.
17:16   В Норильске создано новое учреждение, которое будет оказывать соцподдержку из городской казны. 16:50   Творческое объединение «Сцена» приглашает норильчан погрузиться в творчество.
16:42   Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» покорил Москву. 16:24   Метель продолжается. Кайерканская дорога по-прежнему закрыта. Горожане, которые оказались вне дома, могут переждать непогоду в ГЦК и «Юбилейном».
15:54   МФК «Норильский никель» потерпел поражение в первой игре 10-го тура Суперлиги. 15:50   В Норильске заканчивается полярная ночь.
15:21   Тимур Файрузов представит юным театралам «Волшебное дерево». 14:39   Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8.
13:56   Новая государственная корпорация «Росшельф» займётся освоением континентального шельфа Арктики и Дальнего Востока. 13:32   Заповедники, заказники и национальные парки сибирских регионов развернули работу по подкормке в зимний период диких животных, когда им самим трудно найти пищу.
13:25   Ветер стихнет только к вечеру воскресенья. Циклон, пришедший в Норильск вчера вечером, оказался довольно обширным. 12:26   «Норникель» инвестирует в развитие туризма в Мурманской области.
12:12   Потоп из канализации. Управляющая компания лишь в суде согласилась компенсировать собственнику квартиры реальный ущерб. 12:11   Выпускникам заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля включительно.
11:48   За месяц в Норильске для детей-сирот отремонтировали 19 квартир. 09:53   Из-за сильной метели приостановлено движение транспорта между Норильском, Кайерканом и аэропортом.

 9 января 2020 
18:16   В ГЦК открылась благотворительная выставка-продажа картин и гобеленов для сбора средств на лечение известного норильского художника Юрия Афонова. 18:14   Сегодня «Норильский никель» сыграет в 10-м туре мини-футбольной Суперлиги.
18:07   В праздничные дни норильчане на работу дорожных и коммунальных служб не жаловались. 17:48   В Заполярном филиале «Норникеля» продолжают обновлять гардеробные блоки.
16:44   В нескольких медучреждениях города поменялись телефонные номера. 16:38   300 нарушений ПДД, 13 ДТП, четверо пострадавших. Норильские автоинспекторы подвели итоги работы в праздничные дни.
16:18   Горячие каникулы: за восемь дней новогодних праздников в Норильске произошло восемь пожаров, в которых один человек погиб, один пострадал. 14:35   В норильском театре пройдёт детская документальная лаборатория «Когда мама была маленькой».
13:12   Норильчане провели новогодние каникулы мирно. 13:05   В Красноярске согласовывают территорию под первую ветку метро.
11:55   Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения. 11:25   В новогоднюю ночь жителей Норильска стало на трое больше.
11:15   Норильчанке Вере Бугаевой вручили от президента поздравление с 90-летием.

 30 декабря 2019 
16:22   Зарифа Фролочкина – преподаватель года - 2019. Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств. 16:18   В обновлённом Культурно-досуговом центре имени В. Высоцкого детворе подарили 14 представлений необычной новогодней сказки.
15:51   Норильские греки устроили традиционную рождественскую ёлку для детей. 15:34   В праздничные дни о нарушении графиков вывоза мусора можно звонить региональным операторам.
13:22   «Норильский никель» одерживает волевую победу и выходит в полуфинал Кубка России по мини-футболу. 13:16   В каникулы мусор из дворов Норильска будет вывозиться через день.
11:52   Транссибирский арт-фестиваль в Красноярском крае стартует в Норильске. 11:38   Синод Русской православной церкви разрешил крестить детей под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.
11:32   Свободное рыболовство: с 1 января вступает в силу новый закон. 11:20   Административная комиссия напоминает о правилах соблюдения тишины.

 28 декабря 2019 
15:56   Из-за транспортного коллапса автобус №17 временно к «Арктике» не едет.

 27 декабря 2019 
16:39   Волонтёры поздравили ребятишек в центре «Виктория» и детской больнице. 16:22   У осуждённых появится больше возможностей для трудоустройства.
16:21   Пособие в 322 тысячи рублей будут получать женщины по беременности и родам. 16:17   Сегодня в Норильске прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.
16:11   Внимание: требуется помощь очевидцев ДТП. 16:07   На Таймыре завершился ремонт ледозащитной дамбы.
14:21   Игрок МФК «Норильский никель» Данил Кутузов из-за травмы выбыл до конца сезона. 14:17   На развитие системы образования в Красноярском крае потрачено в этом году 62 миллиарда рублей.




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