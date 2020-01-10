Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42131

10 января 2020, 09:53



Из-за сильной метели приостановлено движение транспорта между Норильском, Кайерканом и аэропортом.

Аэропорт работает по фактической погоде, некоторому персоналу также разрешено не выходить на работу. Рейсы задерживаются. С 19 часов 9 января действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Школьники остались дома. Норильчан просят без надобности не выходить на улицу и не ездить на личных автомобилях. В течение дня сегодня ожидается снег, метель, плохая видимость и сильный ветер южного направления. Его порывы будут достигать 27 метров в секунду. Температура воздуха -8...-13ºС. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:471 Для тех, кто живёт в Кайеркане, а работает или учится в Норильске и наоборот, рекомендовано объявить актировки. По решению руководства Надеждинского металлургического завода для работников дневного персонала 10 января актировали. Сменный персонал доставляют транспортом повышенной проходимости.Аэропорт работает по фактической погоде, некоторому персоналу также разрешено не выходить на работу. Рейсы задерживаются.С 19 часов 9 января действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Школьники остались дома. Норильчан просят без надобности не выходить на улицу и не ездить на личных автомобилях. В течение дня сегодня ожидается снег, метель, плохая видимость и сильный ветер южного направления. Его порывы будут достигать 27 метров в секунду. Температура воздуха -8...-13ºС.Фото Владимира Макушкина