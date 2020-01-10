Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42132

10 января 2020, 11:48



За месяц в Норильске для детей-сирот отремонтировали 19 квартир.

Генеральному подрядчику – компании «СеверныйБыт» - предстоит отремонтировать ещё 5 квартир. Объём работ по каждому объекту индивидуальный. Как правило, в квартирах требуется провести отделочные работы, застелить полы листами ДСП, поменять сантехнику и электрику. В некоторых случаях приходится менять оконные блоки, дверные проёмы и отопительные приборы. Приёмкой квартир занимается совместная комиссия администрации города и горсовета. Выявленные замечания оперативно устраняются. ФОТО Ирины ЯРИНСКОЙ

Просмотров:341 Впервые в нашем городе подготавливают жильё для детей, оставшихся без попечительства, но имеющих в собственности квадратные метры. Ранее на ремонт могли рассчитывать только сироты, которых жильём по достижении совершеннолетия обеспечивает администрация. Остальные выезжали в унаследованное жильё, перешедшее им, как правило, в плачевном состоянии. Благодаря усилиям депутатского корпуса Норильска и содействию регионального парламента и лично депутату Законодательного собрания Красноярского края Людмиле Магомедовой летом прошлого года в краевой закон были внесены изменения, которые позволили ремонтировать квартиры, принадлежащие детям-сиротам. Таким образом, в прошлом году из местного и краевого бюджетов на ремонт 24 квартир данной категории граждан в разных районах НПР было выделено 12 миллионов рублей.Генеральному подрядчику – компании «СеверныйБыт» - предстоит отремонтировать ещё 5 квартир. Объём работ по каждому объекту индивидуальный. Как правило, в квартирах требуется провести отделочные работы, застелить полы листами ДСП, поменять сантехнику и электрику. В некоторых случаях приходится менять оконные блоки, дверные проёмы и отопительные приборы. Приёмкой квартир занимается совместная комиссия администрации города и горсовета. Выявленные замечания оперативно устраняются.ФОТО Ирины ЯРИНСКОЙ