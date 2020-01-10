Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42133

10 января 2020, 12:11



Выпускникам заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля включительно.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Остальные предметы сдаются участниками по выбору и нужны в первую очередь тем, кто хочет продолжить обучение в вузе. Выбор предмета должен основываться на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы, выпускники прошлых лет - в управление образования. Заявления подаются лично при наличии паспорта. Также заявление могут подать родители (законные представители) выпускника на основании документа, удостоверяющего их личность. Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. Обучающиеся техникумов и колледжей, не имеющие среднего общего образования, предъявляют справку об освоении общеобразовательных предметов. После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению региональной государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтверждённых документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:318 ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа, напоминает министерство образования Красноярского края: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Остальные предметы сдаются участниками по выбору и нужны в первую очередь тем, кто хочет продолжить обучение в вузе. Выбор предмета должен основываться на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы, выпускники прошлых лет - в управление образования.Заявления подаются лично при наличии паспорта. Также заявление могут подать родители (законные представители) выпускника на основании документа, удостоверяющего их личность.Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. Обучающиеся техникумов и колледжей, не имеющие среднего общего образования, предъявляют справку об освоении общеобразовательных предметов.После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению региональной государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтверждённых документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.Фото Ирины Яринской