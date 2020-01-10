|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:40 Вечер памяти лидеров норильской поэзии Юрия Бариева и Сергея Лузана пройдёт 11 января в публичной библиотеке.
17:21 В вертолёте были дети. Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя.
17:16 В Норильске создано новое учреждение, которое будет оказывать соцподдержку из городской казны.
16:50 Творческое объединение «Сцена» приглашает норильчан погрузиться в творчество.
16:42 Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» покорил Москву.
16:24 Метель продолжается. Кайерканская дорога по-прежнему закрыта. Горожане, которые оказались вне дома, могут переждать непогоду в ГЦК и «Юбилейном».
15:54 МФК «Норильский никель» потерпел поражение в первой игре 10-го тура Суперлиги.
15:50 В Норильске заканчивается полярная ночь.
15:21 Тимур Файрузов представит юным театралам «Волшебное дерево».
14:39 Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх