Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42134

10 января 2020, 12:12



Потоп из канализации. Управляющая компания лишь в суде согласилась компенсировать собственнику квартиры реальный ущерб.

Чтобы возместить ущерб – испорченное напольное покрытие, отделку стен и потолка, мебель, технику, хозяин квартиры обратился в свою управляющую компанию. К слову, жильё заливалось неоднократно, и все факты аварийных ситуаций зафиксированы аварийной службой. В УК компенсировать причинённый ущерб, конечно, не отказались, но оценили его в 40 тысяч рублей, что в два с лишним раза меньше реального. Пострадавшему от залития пришлось за свой сёт провести строительную и товароведческую экспертизы, чтобы доказать это. Однако в управляющей компании выплачивать требуемую сумму не стали. Тогда мужчина обратился в норильский отдел Роспотребнадзора, а затем и в суд. Лишь в суде стороны достигли соглашения. УК обязалась выплатить потребителю более 90 тысяч рублей (54 – на ремонт, 20 – за повреждённое имущество и 18 – за экспертизы).

Просмотров:467 История началась больше года назад. Перед новогодними каникулами, вместо того чтобы украшать ёлку и развешивать на окна гирлянды, владельцу одной из норильских квартир пришлось черпать канализационные воды и пытаться хоть как-то спасти нажитое. Виной тому стала разморозка центрального канализационного стояка.Чтобы возместить ущерб – испорченное напольное покрытие, отделку стен и потолка, мебель, технику, хозяин квартиры обратился в свою управляющую компанию. К слову, жильё заливалось неоднократно, и все факты аварийных ситуаций зафиксированы аварийной службой. В УК компенсировать причинённый ущерб, конечно, не отказались, но оценили его в 40 тысяч рублей, что в два с лишним раза меньше реального. Пострадавшему от залития пришлось за свой сёт провести строительную и товароведческую экспертизы, чтобы доказать это. Однако в управляющей компании выплачивать требуемую сумму не стали. Тогда мужчина обратился в норильский отдел Роспотребнадзора, а затем и в суд.Лишь в суде стороны достигли соглашения. УК обязалась выплатить потребителю более 90 тысяч рублей (54 – на ремонт, 20 – за повреждённое имущество и 18 – за экспертизы).