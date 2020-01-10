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10 января 2020, 12:26



«Норникель» инвестирует в развитие туризма в Мурманской области.

Как пишет информагентство, «Норникель» - в числе первоочередных резидентов будущей территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» вместе с компанией «НОВАТЭК», которая возводит центр строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском и портом «Лавна». Компания «Порт Лиинахамари» уже зарегистрирована.

Просмотров:297 Компания «Норникель» через «Порт Лиинахамари» планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией. Об этом «Интерфаксу» сообщила замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.Как пишет информагентство, «Норникель» - в числе первоочередных резидентов будущей территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» вместе с компанией «НОВАТЭК», которая возводит центр строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском и портом «Лавна». Компания «Порт Лиинахамари» уже зарегистрирована.