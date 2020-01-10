Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42136

10 января 2020, 13:25



Ветер стихнет только к вечеру воскресенья. Циклон, пришедший в Норильск вчера вечером, оказался довольно обширным.

Штормовое предупреждение в Норильске объявили вчера с 19 часов, а уже после 20 часов ветер начал стремительно усиливаться. Его принёс пришедший с северо-запада циклон, что, по словам синоптиков, характерно для этого времени года. Сегодня ветер наибольшей силы достигает в Талнахе – ночью были зафиксированы порывы до 29 м/с, в Кайеркане – 27 м/с, в Центральном районе по традиции спокойнее всего, ветер всего 21 м/с. В период продвижения фронта над городом ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный. В этот момент будет наблюдаться небольшое затишье, после чего ветер снова усилится. Окончательно циклон покинет Норильск только в воскресенье вечером. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от минус 8 до минус 15 градусов. А уже в понедельник ожидается понижение температуры до минус 23 градусов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:928 Штормовое предупреждение в Норильске объявили вчера с 19 часов, а уже после 20 часов ветер начал стремительно усиливаться. Его принёс пришедший с северо-запада циклон, что, по словам синоптиков, характерно для этого времени года. Сегодня ветер наибольшей силы достигает в Талнахе – ночью были зафиксированы порывы до 29 м/с, в Кайеркане – 27 м/с, в Центральном районе по традиции спокойнее всего, ветер всего 21 м/с.В период продвижения фронта над городом ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный. В этот момент будет наблюдаться небольшое затишье, после чего ветер снова усилится. Окончательно циклон покинет Норильск только в воскресенье вечером.Температура воздуха в эти дни будет колебаться от минус 8 до минус 15 градусов. А уже в понедельник ожидается понижение температуры до минус 23 градусов.Фото Владимира Макушкина