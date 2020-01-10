Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42137

10 января 2020, 13:32



Заповедники, заказники и национальные парки сибирских регионов развернули работу по подкормке в зимний период диких животных, когда им самим трудно найти пищу.

В этом году в одних регионах зима выдалась тёплой и малоснежной, в других, напротив, - обилие снега сопровождают сильные морозы, тем не менее кормовые площадки для животных готовят и в тех, и в других, сообщили ТАСС представители крупнейших сибирских заповедников. На севере Красноярского края в арктических «Заповедниках Таймыра» суровый климат и холода наблюдаются круглый год, что затрудняет и подготовку к зиме. «Смены, вахты на кордонах - и то не всегда получается доставить корма вовремя. Это Арктика, снег до трёх метров, морозы. Егеря на кордонах по собственной инициативе то соболька прикормят, то песца, а иногда даже волка», - рассказали в заповеднике. На территории национального парка «Шушенский бор» на юге Красноярского края, где в отличие от предыдущей нынешняя зима выдалась снежной, подкармливать крупных копытных, которые нуждаются в большом количестве пищи, считают особенно важным. «Обитающим здесь косулям сложно под слоем снега найти подножный корм, а передвижение затруднено, - ноги увязают в сугробах, это снижает их способность к самостоятельному нахождению пищи», - рассказали в национальном парке.

Просмотров:274 В этом году в одних регионах зима выдалась тёплой и малоснежной, в других, напротив, - обилие снега сопровождают сильные морозы, тем не менее кормовые площадки для животных готовят и в тех, и в других, сообщили ТАСС представители крупнейших сибирских заповедников.На севере Красноярского края в арктических «Заповедниках Таймыра» суровый климат и холода наблюдаются круглый год, что затрудняет и подготовку к зиме. «Смены, вахты на кордонах - и то не всегда получается доставить корма вовремя. Это Арктика, снег до трёх метров, морозы. Егеря на кордонах по собственной инициативе то соболька прикормят, то песца, а иногда даже волка», - рассказали в заповеднике.На территории национального парка «Шушенский бор» на юге Красноярского края, где в отличие от предыдущей нынешняя зима выдалась снежной, подкармливать крупных копытных, которые нуждаются в большом количестве пищи, считают особенно важным. «Обитающим здесь косулям сложно под слоем снега найти подножный корм, а передвижение затруднено, - ноги увязают в сугробах, это снижает их способность к самостоятельному нахождению пищи», - рассказали в национальном парке.