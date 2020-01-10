Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42138

10 января 2020, 13:56



Новая государственная корпорация «Росшельф» займётся освоением континентального шельфа Арктики и Дальнего Востока.

Минвостокразвития подготовило законопроект о её создании. В документе указано, что в стране вскоре начнёт действовать новая система по предоставлению прав на пользование шельфами на Дальнем Востоке и в Арктике. Возможность участия в шельфовых проектах откроется тем инвесторам, которые соответствуют государственным требованиям. Они обязаны проводить оценку, разведку и добычу сырья в строго установленные сроки. Кроме того, предприятие должно войти в консорциум с «Росшельфом». В проекте учтены изменения в федеральных законах «О недрах», «О континентальном шельфе России», «О газоснабжении в РФ».

Просмотров:284 Минвостокразвития подготовило законопроект о её создании. В документе указано, что в стране вскоре начнёт действовать новая система по предоставлению прав на пользование шельфами на Дальнем Востоке и в Арктике. Возможность участия в шельфовых проектах откроется тем инвесторам, которые соответствуют государственным требованиям. Они обязаны проводить оценку, разведку и добычу сырья в строго установленные сроки. Кроме того, предприятие должно войти в консорциум с «Росшельфом».В проекте учтены изменения в федеральных законах «О недрах», «О континентальном шельфе России», «О газоснабжении в РФ».