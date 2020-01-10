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10 января 2020, 14:39



Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8.

Фото с сайта 24.mchs.gov.ru/

Просмотров:310 По предварительной информации краевого управления МЧС России, пострадавших и погибших нет. Как сообщается на официальном портале ведомства, вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги. Предполагается, что на воздушном судне находились 17 человек. Для эвакуации пассажиров и экипажа на место происшествия вылетела команда регионального координационного центра поиска и спасания. На борту находятся спасатели, медики. Причина ЧП не называется.Фото с сайта 24.mchs.gov.ru/