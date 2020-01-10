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10 января 2020, 15:21



Тимур Файрузов представит юным театралам «Волшебное дерево».

В скором времени маленькие норильчане и их родители смогут отправиться в путешествие на фантастическую планету О, где познакомятся с диковинными обитателями, перед ними предстанут мечтающие о полётах пингвины, прирученные стрекозы, соревнующиеся в сложности воздушных пируэтов, путешествующие в поисках источника Млечного пути космические «коровеллы», кокетливые медузки и моллюски, ехидные поэты - морские ежи, фонарщик-дракон и многие другие существа. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:288 Это спектакль-сторителлинг по книге известного современного детского писателя и поэта Андрея Усачёва. Режиссёр Норильского Заполярного драмтеатра создаёт его совместно с художником Ольгой Атмадзас и артистами Александром Жуйковым, Степаном Мамойкиным, Александром Носыревым, Евгенией Хитриной.В скором времени маленькие норильчане и их родители смогут отправиться в путешествие на фантастическую планету О, где познакомятся с диковинными обитателями, перед ними предстанут мечтающие о полётах пингвины, прирученные стрекозы, соревнующиеся в сложности воздушных пируэтов, путешествующие в поисках источника Млечного пути космические «коровеллы», кокетливые медузки и моллюски, ехидные поэты - морские ежи, фонарщик-дракон и многие другие существа.Фото Владимира Макушкина