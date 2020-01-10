Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42141

10 января 2020, 15:50



В Норильске заканчивается полярная ночь.

Но как бы там ни было, продолжительность светового дня уже начинает увеличиваться, и совсем скоро, ближе к концу января, мы сможем увидеть долгожданное солнышко. В силу особенностей ландшафта первыми счастливчиками станут жители Талнаха. Фото Ирины Яринской

Просмотров:441 По одним подсчётам последний день полярной ночи сегодня, по другим он должен наступить 13 января. Подробно об этом «Заполярка» уже писала http://gazetazp.ru/2019/182/1/. Тогда мы обратились за помощью в вычислении точной даты наступления и окончания полярной ночи к Александру Васяновичу, преподавателю физики и астрономии на пенсии. В результате выяснилось, что полярная ночь в Норильске начинается 2 декабря, а заканчивается 11 января. Полная её продолжительность составляет 38,4 дня. Мы же привыкли считать, что это природное явление длится в Норильске чуть дольше - с 30 ноября по 13 января.Но как бы там ни было, продолжительность светового дня уже начинает увеличиваться, и совсем скоро, ближе к концу января, мы сможем увидеть долгожданное солнышко. В силу особенностей ландшафта первыми счастливчиками станут жители Талнаха.Фото Ирины Яринской