Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42142

10 января 2020, 15:54



МФК «Норильский никель» потерпел поражение в первой игре 10-го тура Суперлиги.

Сегодня, 10 января, в Самаре состоится вторая встреча между командами. Начало матча в 21.30 (время норильское). Прямая трансляция будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Фото предоставлено пресс-службой МФК "Динамо-Самара"

Просмотров:280 Двухматчевое противостояние с «Динамо-Самара» норильчане проводят на выезде. В стартовой встрече подопечные Евгения Куксевича, ведя по ходу игры 2:0, уступили - 3:4. Отличились наши Павел Соколов на 5-й и Владислав Шаяхметов на 13-й минутах матча. Ещё один мяч соперники забили в собственные ворота – автогол на счету Андрея Заболонкова в самом начале второго тайма. В составе хозяев площадки забили: Максим Смирнов (16-я мин.), Георгий Потехин (18-я мин.), Артур Мелконян (42-я мин.) и Алексей Лялин, который принёс победу своей команде на последних секундах игры.Сегодня, 10 января, в Самаре состоится вторая встреча между командами. Начало матча в 21.30 (время норильское). Прямая трансляция будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Фото предоставлено пресс-службой МФК "Динамо-Самара"