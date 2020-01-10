Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42143

10 января 2020, 16:24



Метель продолжается. Кайерканская дорога по-прежнему закрыта. Горожане, которые оказались вне дома, могут переждать непогоду в ГЦК и «Юбилейном».

Штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное с 19 часов 9 января, сохраняется. Автосообщение между Центральным районом, Кайерканом и аэропортом полностью прекращено. Доставка сменного персонала на НМЗ организована машинами повышенной проходимости. Выход очередных колонн из районов запланирован на 17.15. Остальным норильчанам рекомендуют оставаться дома. По прогнозу, завтра в городе также ожидается метель, видимость менее 1000 м, южный ветер 8-13 м/сек., порывы 15-20 м/сек., в районах Талнах и Кайеркан порывы 22-27 м/сек., температура воздуха ночью и днём -5...-10ºС. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:940 Учреждения предлагают размещение с 21 часа всем желающим, кто из-за запрета движения автотранспорта на автодороге Норильск – Кайеркан по метеоусловиям не смог добраться домой. Напомним, Городской центр культуры находится в Центральном районе по адресу: ул. Орджоникидзе, 15; КДЦ «Юбилейный» - в Кайеркане на ул. Шахтёрской, 14.Штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное с 19 часов 9 января, сохраняется. Автосообщение между Центральным районом, Кайерканом и аэропортом полностью прекращено. Доставка сменного персонала на НМЗ организована машинами повышенной проходимости. Выход очередных колонн из районов запланирован на 17.15.Остальным норильчанам рекомендуют оставаться дома.По прогнозу, завтра в городе также ожидается метель, видимость менее 1000 м, южный ветер 8-13 м/сек., порывы 15-20 м/сек., в районах Талнах и Кайеркан порывы 22-27 м/сек., температура воздуха ночью и днём -5...-10ºС.Фото Владимира Макушкина