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10 января 2020, 16:42



Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» покорил Москву.

Как сообщила «Заполярной Правде» создатель и руководитель коллектива Валерия Диденко, в конкурсных прослушиваниях ансамблей и солистов приняли участие 18 воспитанников «Казачка», которые поразили жюри своим артистизмом, яркой вокальной подачей, знанием народных традиций. Специально для выступлений были сшиты новые костюмы – душегреи и бекеши. Помогал коллективу замечательный концертмейстер НДШИ Андрей Полебезьев. Посланцы Норильска успели с 6 по 10 января не только отлично выступить и от души порадовать москвичей и гостей столицы, но и отдохнуть, запастись неповторимыми впечатлениями. Они побывали на рождественской службе в храме Христа Спасителя, на ёлке в Кремле, спели колядки на Красной площади, в Музее старинных вещей «Дедушкин чердак», с экскурсией на 89-м этаже небоскрёба «Федерация Восток» в деловом центре Москва-Сити. 11 января «Казачок» возвращается домой, а чествовать ансамбль будут 18 января в Городском центре культуры на юбилейном вечере, который начнётся в 19.00. Фото из архива ансамбля

Просмотров:297 Известный коллектив Норильской детской музыкальной школы образован в сентябре 2005 года. Поездка на X Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Московское созвездие» стала отличным подарком от города по программе «Одарённые дети» к 15-летию коллектива. И неутомимый «Казачок», многократный лауреат различных конкурсов, отличился и на этот раз в масштабном творческом соревновании, которое проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Наш коллектив удостоен 14 наград, среди которых и четыре Гран-при.Как сообщила «Заполярной Правде» создатель и руководитель коллектива Валерия Диденко, в конкурсных прослушиваниях ансамблей и солистов приняли участие 18 воспитанников «Казачка», которые поразили жюри своим артистизмом, яркой вокальной подачей, знанием народных традиций. Специально для выступлений были сшиты новые костюмы – душегреи и бекеши. Помогал коллективу замечательный концертмейстер НДШИ Андрей Полебезьев. Посланцы Норильска успели с 6 по 10 января не только отлично выступить и от души порадовать москвичей и гостей столицы, но и отдохнуть, запастись неповторимыми впечатлениями. Они побывали на рождественской службе в храме Христа Спасителя, на ёлке в Кремле, спели колядки на Красной площади, в Музее старинных вещей «Дедушкин чердак», с экскурсией на 89-м этаже небоскрёба «Федерация Восток» в деловом центре Москва-Сити.11 января «Казачок» возвращается домой, а чествовать ансамбль будут 18 января в Городском центре культуры на юбилейном вечере, который начнётся в 19.00.Фото из архива ансамбля