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10 января 2020, 16:50



Творческое объединение «Сцена» приглашает норильчан погрузиться в творчество.

11 января с 16.00 до 20.00 в Музее Норильска пройдёт очередной, уже восьмой, этап открытого проекта «Погружение» для творческих личностей разного возраста. Ждут и тех, кто впервые решил попробовать силы, и тех, кто уверенно чувствует себя в сферах поэзии, музыки, изобразительного искусства. Организаторы надеются, что помимо участников прошлых этапов на этот раз удастся привлечь ещё больше норильских талантов - поэтов, чтецов, художников, музыкантов, а также людей, которым небезразличны проявления творчества. Желающие принять участие могут обратиться в «Фейсбуке» и «ВКонтакте» к одному из лидеров творческого объединения «Сцена» Игорю Юрченко. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:268 11 января с 16.00 до 20.00 в Музее Норильска пройдёт очередной, уже восьмой, этап открытого проекта «Погружение» для творческих личностей разного возраста. Ждут и тех, кто впервые решил попробовать силы, и тех, кто уверенно чувствует себя в сферах поэзии, музыки, изобразительного искусства. Организаторы надеются, что помимо участников прошлых этапов на этот раз удастся привлечь ещё больше норильских талантов - поэтов, чтецов, художников, музыкантов, а также людей, которым небезразличны проявления творчества. Желающие принять участие могут обратиться в «Фейсбуке» и «ВКонтакте» к одному из лидеров творческого объединения «Сцена» Игорю Юрченко.Фото Ирины Даниленко