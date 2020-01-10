Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42146

10 января 2020, 17:16



В Норильске создано новое учреждение, которое будет оказывать соцподдержку из городской казны.



Просмотров:1470 В администрации города сообщили о том, что 1 января 2020 года создано муниципальное казённое учреждение «Управление социальной политики». К его полномочиям относятся вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счёт средств местного бюджета. Располагается управление по адресу: Ленинский пр., 26. Телефон для справок 8-903-929-30-27 (временный).