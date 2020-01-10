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10 января 2020, 17:21

В вертолёте были дети. Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя.


Одиннадцать детей были пассажирами вертолета Ми-8, который сегодня днём совершил экстренную посадку на Таймыре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на врио главы администрации сельского поселения Хатанга Анну Бетто. Она пояснила, что дети возвращались с каникул в хатангскую школу. «Все живы-здоровы, никто не пострадал, их в ближайшее время заберет другой вертолет», - добавила Бетто.
Как уже сообщалось, вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 206 километрах от поселка Хатанга, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. В авиакомпании «Красавиа» уточнили, что вертолет совершал чартерный рейс из северного поселка Сындасско в Хатангу, причина вынужденной посадки - отказ одного из двух двигателей.
По данному факту Норильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Фото с сайта 24.mchs.gov.ru
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