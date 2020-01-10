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10 января 2020, 17:40



Вечер памяти лидеров норильской поэзии Юрия Бариева и Сергея Лузана пройдёт 11 января в публичной библиотеке.

Организаторы из Союза писателей Таймыра и Центра литературного творчества «Водолей» назвали эту встречу «А мы с тобой к Луне пойдём...». Это строка из стихотворения Сергея Лузана, посвящённого его другу Юрию Бариеву, который родился в Норильске 31 декабря 1947 года, после скоропостижной кончины в 1998 году стал почётным гражданином нашего города. Первым из норильчан Юрий Бариев, с детства сочинявший на русском и татарском языках, был принят в Союз писателей России. Автор перевода «Слова о полку Игореве», редактор-составитель антологии норильской поэзии «Гнездовье вьюг», он стал и одним из создателей Союза писателей Таймыра. Юрий Бариев считал своего друга и соратника Сергея Лузана, исходившего Таймыр как журналист и охотник-промысловик, «бешено талантливым человеком». В программе вечера памяти - воспоминания коллег и друзей этих замечательных поэтов, фрагменты теле- и радиопрограмм с их участием. На встрече прозвучат песни на стихи Юрия Бариева и Сергея Лузана. Интересно, что сейчас Союз писателей Таймыра готовит выпуск издания «Не погаснет памяти костёр», посвящённого творчеству Сергея Лузана, ушедшего в ноябре 2018 года вслед за своей женой - писательницей Маргаритой Боярской. Они упокоились в старинном Пскове, а мемориал Юрия Бариева и его жены Софьи находится на погосте Голиково. В субботу, 11 января, в 18.30 в публичной библиотеке ждут всех, кто ценит истинную поэзию и дружбу, кому дорога память о самых ярких поэтах нашего города - Юрии Бариеве и Сергее Лузане.

Просмотров:315 Организаторы из Союза писателей Таймыра и Центра литературного творчества «Водолей» назвали эту встречу «А мы с тобой к Луне пойдём...». Это строка из стихотворения Сергея Лузана, посвящённого его другу Юрию Бариеву, который родился в Норильске 31 декабря 1947 года, после скоропостижной кончины в 1998 году стал почётным гражданином нашего города. Первым из норильчан Юрий Бариев, с детства сочинявший на русском и татарском языках, был принят в Союз писателей России. Автор перевода «Слова о полку Игореве», редактор-составитель антологии норильской поэзии «Гнездовье вьюг», он стал и одним из создателей Союза писателей Таймыра. Юрий Бариев считал своего друга и соратника Сергея Лузана, исходившего Таймыр как журналист и охотник-промысловик, «бешено талантливым человеком». В программе вечера памяти - воспоминания коллег и друзей этих замечательных поэтов, фрагменты теле- и радиопрограмм с их участием. На встрече прозвучат песни на стихи Юрия Бариева и Сергея Лузана. Интересно, что сейчас Союз писателей Таймыра готовит выпуск издания «Не погаснет памяти костёр», посвящённого творчеству Сергея Лузана, ушедшего в ноябре 2018 года вслед за своей женой - писательницей Маргаритой Боярской. Они упокоились в старинном Пскове, а мемориал Юрия Бариева и его жены Софьи находится на погосте Голиково.В субботу, 11 января, в 18.30 в публичной библиотеке ждут всех, кто ценит истинную поэзию и дружбу, кому дорога память о самых ярких поэтах нашего города - Юрии Бариеве и Сергее Лузане.