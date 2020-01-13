Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42160

13 января 2020, 14:20



19 января на озере Долгое пройдут крещенские купания.

С 12 до 15 часов 19 января на территории Норильской местной общественной физкультурно-оздоровительной организации «Моржи Таймыра» пройдёт общегородское мероприятие, посвящённое празднику Крещения Господня. Об этом сообщается на официальном портале Норильска. После обряда освящения воды все желающие смогут окунуться в прорубь. В районе купели будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой медицинской помощи. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:318 С 12 до 15 часов 19 января на территории Норильской местной общественной физкультурно-оздоровительной организации «Моржи Таймыра» пройдёт общегородское мероприятие, посвящённое празднику Крещения Господня. Об этом сообщается на официальном портале Норильска.После обряда освящения воды все желающие смогут окунуться в прорубь. В районе купели будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.Фото Владимира Макушкина