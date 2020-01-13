Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42161

13 января 2020, 14:57



Губернатор Красноярского края Александр Усс зарегистрировался в Instagram.

В профиле обозначено, что это неофициальная страница главы региона. Новый пользователь успел опубликовать два поста. В первом – официальный комментарий с открытия второй очереди экопарка «Гремячая грива», а во втором – пожелание красноярцам хороших выходных, пишет «Сибирское агентство новостей». На Александра Усса уже подписались почти две тысячи пользователей. Сам он подписан на губернаторов из других регионов, на коллег из федерального и краевого правительства.

Просмотров:286 В профиле обозначено, что это неофициальная страница главы региона. Новый пользователь успел опубликовать два поста. В первом – официальный комментарий с открытия второй очереди экопарка «Гремячая грива», а во втором – пожелание красноярцам хороших выходных, пишет «Сибирское агентство новостей». На Александра Усса уже подписались почти две тысячи пользователей. Сам он подписан на губернаторов из других регионов, на коллег из федерального и краевого правительства.