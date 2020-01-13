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13 января 2020, 15:22

При трудоустройстве в такси потребуется справка об отсутствии судимости.


Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов. К рассмотрению они будут готовы к лету 2020 года.
В Трудовом кодексе уже есть несколько статей, предусматривающих запреты для бывших осуждённых. Например, судимого не возьмут в школу учителем или тренером в детскую спортивную секцию. Человек, отсидевший срок, должен забыть о госслужбе, работе на стратегических предприятиях и т. д. Работа в такси оставалась одной из возможностей, где на справку не посмотрят и дадут шанс начать жизнь с чистого листа. Но есть и другая сторона - по данным полиции, рецидив в первый год после освобождения совершает каждый седьмой бывший заключённый.
Эксперты говорят, что инициатива направлена на то, чтобы сделать такси более безопасным транспортом. Но ограничения должны распространяться только на тех людей, которые отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности, а также на судимых за преступления сексуального характера.
Если изменения в законы примут, интернет-агрегаторы такси начнут требовать с водителей справки об отсутствии судимости.
Фото Владимира Макушкина
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