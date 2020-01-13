Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42163

13 января 2020, 15:29



«Почта России» увеличила перечень видов и категорий почтовых отправлений, для которых доступно электронное уведомление о вручении.

Так, отправитель может воспользоваться этой услугой при отправке внутренних почтовых отправлений: почтовых карточек, писем и бандеролей, а также всех видов посылок. Услуга доступна для всех видов почтовых отправлений, кроме простых. Электронное уведомление о вручении является удобным аналогом бумажных уведомлений. Скан-копию бланка уведомления с указанием кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление можно скачать с официального сайта почты. Уведомление с подписью получателя хранится в течение шести месяцев с даты загрузки. «Почта России» реализует проект по вручению и доставке электронных уведомлений для почтовых отправлений с начала 2019 года. Благодаря внедрению услуги миллионы граждан независимо от места нахождения смогут оперативно получать подтверждение о вручении отправленного ими письма, бандероли или посылки», - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. Сервис доступен во всех субъектах России (кроме Республики Крым и Севастополя).

Просмотров:315 Так, отправитель может воспользоваться этой услугой при отправке внутренних почтовых отправлений: почтовых карточек, писем и бандеролей, а также всех видов посылок. Услуга доступна для всех видов почтовых отправлений, кроме простых.Электронное уведомление о вручении является удобным аналогом бумажных уведомлений. Скан-копию бланка уведомления с указанием кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление можно скачать с официального сайта почты. Уведомление с подписью получателя хранится в течение шести месяцев с даты загрузки.«Почта России» реализует проект по вручению и доставке электронных уведомлений для почтовых отправлений с начала 2019 года. Благодаря внедрению услуги миллионы граждан независимо от места нахождения смогут оперативно получать подтверждение о вручении отправленного ими письма, бандероли или посылки», - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.Сервис доступен во всех субъектах России (кроме Республики Крым и Севастополя).