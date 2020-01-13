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13 января 2020, 16:41



Дюжина добрых лет исполняется благотворительному фонду социальных программ «Территория добра».

Свой день рождения благотворительный фонд отметит на этой неделе, в пятницу, 17 января. Торжество для партнёров и друзей пройдёт в публичной библиотеке в 18 часов. Ну а поскольку в свой день рождения фонд не только получает подарки, но и дарит их, то гостей праздника ждёт масса сюрпризов. Один из них – это появление первой карты агентов добрых дел – Доброкарты. - Это путеводитель, для людей, которые впервые приезжают в город. С помощью Доброкарты они быстро смогут сориентироваться на территории и понять куда пойти, чтобы интересно провести время или, например, получить медицинскую помощь, если она понадобится, – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – И при этом человек сможет быть не просто гостем в городе, а стать участником добрых событий, которые в нём происходят. В карту было предложено включить объекты здравоохранения, культуры, благотворительные фонды, творческие площадки и так далее. Обязательное условие – все организации, которые будут представлены на карте, должны быть участниками или партнёрами благотворительных акций или мероприятий. «Территория добра», представляя Норильск, стала одним из 25 победителей конкурса на создание Доброкарт. Конкурс проходил при поддержке фонда президентских грантов по инициативе первого в России Доброго города – Петербурга. В Норильск уже пришли 1,5 тысячи экземпляров Доброкарт. В ней 23 городских объекта: полюбившиеся горожанам Пушкинский сквер, мостик Влюблённых, адреса благотворительных фондов и многое другое. Презентация Доброкарт состоится на дне рождения фонда 17 января. В перспективе Доброкарта будет расти и совершенствоваться, в неё включат новые объекты и организации, а добрый маршрут станет интереснее и разнообразнее. Ещё одним знаковым событием для именинника и его гостей станет долгожданное награждение победителей литературного конкурса «Моя территория добра», партнёром которого выступило литературное общество «Водолей». Для всех, кто хочет попробовать свои силы в стихосложении, пройдёт урок «Добросложения», на котором литераторы «Водолея» расскажут о написании стихов и помогут создать свои четверостишия. Также 17 января «Территория добра» порадует своих партнёров и друзей новыми и очень удобными календарями-домиками, а также презентует новый, интересный, а главное, полезный и познавательный проект «Доброазбуку». Доброазбука поможет рассказать о благотворительности юным норильчанам, а заодно и выучить с ней алфавит и научиться читать. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:335 Свой день рождения благотворительный фонд отметит на этой неделе, в пятницу, 17 января. Торжество для партнёров и друзей пройдёт в публичной библиотеке в 18 часов. Ну а поскольку в свой день рождения фонд не только получает подарки, но и дарит их, то гостей праздника ждёт масса сюрпризов.Один из них – это появление первой карты агентов добрых дел – Доброкарты.- Это путеводитель, для людей, которые впервые приезжают в город. С помощью Доброкарты они быстро смогут сориентироваться на территории и понять куда пойти, чтобы интересно провести время или, например, получить медицинскую помощь, если она понадобится, – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – И при этом человек сможет быть не просто гостем в городе, а стать участником добрых событий, которые в нём происходят. В карту было предложено включить объекты здравоохранения, культуры, благотворительные фонды, творческие площадки и так далее. Обязательное условие – все организации, которые будут представлены на карте, должны быть участниками или партнёрами благотворительных акций или мероприятий.«Территория добра», представляя Норильск, стала одним из 25 победителей конкурса на создание Доброкарт. Конкурс проходил при поддержке фонда президентских грантов по инициативе первого в России Доброго города – Петербурга.В Норильск уже пришли 1,5 тысячи экземпляров Доброкарт. В ней 23 городских объекта: полюбившиеся горожанам Пушкинский сквер, мостик Влюблённых, адреса благотворительных фондов и многое другое. Презентация Доброкарт состоится на дне рождения фонда 17 января. В перспективе Доброкарта будет расти и совершенствоваться, в неё включат новые объекты и организации, а добрый маршрут станет интереснее и разнообразнее.Ещё одним знаковым событием для именинника и его гостей станет долгожданное награждение победителей литературного конкурса «Моя территория добра», партнёром которого выступило литературное общество «Водолей».Для всех, кто хочет попробовать свои силы в стихосложении, пройдёт урок «Добросложения», на котором литераторы «Водолея» расскажут о написании стихов и помогут создать свои четверостишия.Также 17 января «Территория добра» порадует своих партнёров и друзей новыми и очень удобными календарями-домиками, а также презентует новый, интересный, а главное, полезный и познавательный проект «Доброазбуку». Доброазбука поможет рассказать о благотворительности юным норильчанам, а заодно и выучить с ней алфавит и научиться читать.Фото Натальи Черкашиной