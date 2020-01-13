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13 января 2020, 17:03



«Талнахский перепляс» отличился на международных творческих конкурсах в Санкт-Петербурге и Москве.

Около пятнадцати ярких и оригинальных номеров норильчане увидят на вечере «Единство танца и души», посвящённом 15-летию коллектива, который состоится 29 января в 19.00 на сцене Заполярного театра драмы. Ежегодно «Талнахский перепляс» готовит несколько сольных концертов для земляков. Впереди - участие в региональном конкурсе хореографических коллективов «Подснежник», младшая группа танцоров побывает весной на фестивале в Дагомысе. Ансамбль «Талнахский перепляс» считает делом чести подготовить большой концерт к 75-летию Великой Победы в Городском центре культуры. Фото из архива ансамбля

Просмотров:360 Сегодня, 13 января, образцовый художественный коллектив народного танца Дворца творчества детей и молодёжи вернулся в Норильск. В большую копилку наград за 15 лет существования ансамбля добавились несколько Гран-при и первые премии конкурса «Накануне Рождества» в Северной столице и московских международных конкурсов «Душа народа моего», «Танцевальное время», «Гран-при Фест». В творческих соревнованиях по народному и современному танцам принимали участие 24 юных исполнителя из старшей группы коллектива. Сегодня в «Талнахском переплясе» под руководством его создательницы Надежды Панько на базе 36-й школы занимается более 200 ребят от 5 до 17 лет. Среди новых номеров, с успехом показанных на конкурсах, - сольный танец «Осень», «Некрасовские казаки», танец аргентинских пастухов «Маламбо» и другие. Надежда Панько удостоена Гран-при за балетмейстерские постановки на IV Международном фестивале-конкурсе «Гран-при Фест».Около пятнадцати ярких и оригинальных номеров норильчане увидят на вечере «Единство танца и души», посвящённом 15-летию коллектива, который состоится 29 января в 19.00 на сцене Заполярного театра драмы. Ежегодно «Талнахский перепляс» готовит несколько сольных концертов для земляков. Впереди - участие в региональном конкурсе хореографических коллективов «Подснежник», младшая группа танцоров побывает весной на фестивале в Дагомысе. Ансамбль «Талнахский перепляс» считает делом чести подготовить большой концерт к 75-летию Великой Победы в Городском центре культуры.Фото из архива ансамбля