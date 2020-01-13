Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42166

13 января 2020, 17:40



Легковушку занесло на погрузчик. Водитель в больнице.

В результате этого водитель легковой машины получил травмы различной степени тяжести. Его направили в центральную городскую больницу. Пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия и в очередной раз просят водителей выбирать скорость автомобиля с учётом дорожных и погодных условий.

Просмотров:339 ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке улиц Лауреатов и Ленинградской. По предварительной версии, водитель ВАЗа неверно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль врезался в погрузчик, стоявший на светофоре.В результате этого водитель легковой машины получил травмы различной степени тяжести. Его направили в центральную городскую больницу.Пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия и в очередной раз просят водителей выбирать скорость автомобиля с учётом дорожных и погодных условий.