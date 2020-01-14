Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42167

14 января 2020, 10:11



Прочувствовать военный быт на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота смогли 15 норильских юнармейцев.

Значительной частью всех впечатлений от поездки школьников стала жизнь в казармах, военный распорядок дня, строевая подготовка. С удивлением юнармейцы отметили, что в столовых дают и конфеты, и фрукты, а кормят настолько плотно, что они просто не успевают проголодаться. Скучать в свободное от экскурсий время не приходилось, ведь на территории были и бильярд, и спортзал. Некоторые сочли, что в сравнении с городом Полярным Норильск гораздо красочнее, удобнее и комфортнее. Особую прелесть вечерам придавали виды Екатерининского залива. В качестве подарка для принимающей стороны дети оставили флаг с гербом родного города.

Просмотров:377 Основной целью делегации школьников была обширная экскурсионная программа в Москве, Полярном и Мурманске. С 4 по 9 января старшеклассники успели побывать в военно-патриотическом парке города Кубинки в Подмосковье, партизанской деревне, музее «Подводная лодка К-21», посетили Московский музей Великой Отечественной войны, побывали на военном корабле «Адмирал Левченко». В Музее боевой славы Краснознамённой Кольской флотилии ребята сразились в брейн-ринг на знание военной истории с солдатами-срочниками. С перевесом в два очка победили наши ребята и привезли диплом, подписанный вице-адмиралом Олегом Голубевым.Значительной частью всех впечатлений от поездки школьников стала жизнь в казармах, военный распорядок дня, строевая подготовка. С удивлением юнармейцы отметили, что в столовых дают и конфеты, и фрукты, а кормят настолько плотно, что они просто не успевают проголодаться. Скучать в свободное от экскурсий время не приходилось, ведь на территории были и бильярд, и спортзал. Некоторые сочли, что в сравнении с городом Полярным Норильск гораздо красочнее, удобнее и комфортнее. Особую прелесть вечерам придавали виды Екатерининского залива. В качестве подарка для принимающей стороны дети оставили флаг с гербом родного города.