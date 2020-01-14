Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42168

14 января 2020, 10:17



«Норникель» построил собственный модульный центр обработки данных.

«Мы стали первой металлургической компанией, которая построила собственный модульный ЦОД, — сообщил директор департамента информационных технологий Юрий Шеховцов. — Центр был полностью создан на базе отечественного производства в Новосибирске, что соответствует политике импортозамещения». Московский ЦОД построили меньше чем за три месяца. Проект был реализован совместно с КРОК — одной из ведущих российских ИТ-компаний. Новый дата-центр соответствует категории Tier 3, что означает обеспечение электроснабжения по двум независимым лучам, наличие дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания (ИБП). Такая система позволяет достичь высоких показателей отказоустойчивости и надёжности хранения данных. Объект также оснащён новейшими системами кондиционирования, противопожарной безопасности, а также системой контроля и управления доступом (СКУД). Строительство ЦОДа на собственной территории стало завершающим элементом комплексной программы «Норникеля» по обеспечению надёжности и модернизации ЦОДов, сообщила пресс-служба компании. Программа по модернизации ИТ-инфраструктуры в «Норникеле» проводится с 2015 года. В 2018 году компания завершила модернизацию четырёх ЦОДов в Заполярном филиале и Кольской ГМК, сумев при этом обеспечить беспрерывную работу всех информационных систем, несмотря на сложные географические и логистические условия. Обновление ИТ-инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации дальнейших цифровых проектов «Норникеля». Фото nornickel.ru

Просмотров:238 Компания завершила строительство центра обработки данных (ЦОДа) в Москве. Московский кластер обеспечит компании высокую степень производительности и доступности таких систем, как, в частности, SAP ERP. Он также будет служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании. Это, в свою очередь, позволит достичь максимального уровня отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры «Норникеля», отмечается на официальном сайте компании.«Мы стали первой металлургической компанией, которая построила собственный модульный ЦОД, — сообщил директор департамента информационных технологий Юрий Шеховцов. — Центр был полностью создан на базе отечественного производства в Новосибирске, что соответствует политике импортозамещения».Московский ЦОД построили меньше чем за три месяца. Проект был реализован совместно с КРОК — одной из ведущих российских ИТ-компаний. Новый дата-центр соответствует категории Tier 3, что означает обеспечение электроснабжения по двум независимым лучам, наличие дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания (ИБП). Такая система позволяет достичь высоких показателей отказоустойчивости и надёжности хранения данных. Объект также оснащён новейшими системами кондиционирования, противопожарной безопасности, а также системой контроля и управления доступом (СКУД).Строительство ЦОДа на собственной территории стало завершающим элементом комплексной программы «Норникеля» по обеспечению надёжности и модернизации ЦОДов, сообщила пресс-служба компании.Программа по модернизации ИТ-инфраструктуры в «Норникеле» проводится с 2015 года. В 2018 году компания завершила модернизацию четырёх ЦОДов в Заполярном филиале и Кольской ГМК, сумев при этом обеспечить беспрерывную работу всех информационных систем, несмотря на сложные географические и логистические условия. Обновление ИТ-инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации дальнейших цифровых проектов «Норникеля».Фото nornickel.ru