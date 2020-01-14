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14 января 2020, 12:27



Александр Усс поручил минфину края подготовить предложения по повышению зарплат отдельным категориям бюджетников.

Министр финансов края Владимир Бахарь сообщил, что исполнение бюджета в течение года было стабильным, выполнены все социальные обязательства перед населением края, обеспечено своевременное финансирование всех расходов. При этом бюджет выдержал серьёзную дополнительную нагрузку, связанную прежде всего с проведением Универсиады, повышением минимального размера оплаты труда и началом реализации национальных проектов. В ходе обсуждения глава региона сделал акцент на проблеме низкого уровня зарплаты работников бюджетной сферы края, не охваченных мероприятиями по увеличению оплаты труда в рамках реализации указов президента РФ 2012 года и по обеспечению минимального уровня оплаты труда. По итогу Александр Усс поручил уже до конца января подготовить предложения о повышении зарплаты бюджетникам, которые не попали в президентские указы и под повышение МРОТ, сообщила пресс-служба губернатора на официальном сайте региона. Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru

Просмотров:228 Губернатор Александр Усс на заседании президиума правительства Красноярского края заслушал предварительные итоги исполнения краевого бюджета за 2019 год.Министр финансов края Владимир Бахарь сообщил, что исполнение бюджета в течение года было стабильным, выполнены все социальные обязательства перед населением края, обеспечено своевременное финансирование всех расходов. При этом бюджет выдержал серьёзную дополнительную нагрузку, связанную прежде всего с проведением Универсиады, повышением минимального размера оплаты труда и началом реализации национальных проектов.В ходе обсуждения глава региона сделал акцент на проблеме низкого уровня зарплаты работников бюджетной сферы края, не охваченных мероприятиями по увеличению оплаты труда в рамках реализации указов президента РФ 2012 года и по обеспечению минимального уровня оплаты труда.По итогу Александр Усс поручил уже до конца января подготовить предложения о повышении зарплаты бюджетникам, которые не попали в президентские указы и под повышение МРОТ, сообщила пресс-служба губернатора на официальном сайте региона.Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru