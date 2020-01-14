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14 января 2020, 14:37

Городское управление соцполитики реорганизовано. Куда теперь идти?


С 1 января 2020 года реорганизовано управление социальной политики администрации Норильска. Приём документов на оформление государственных услуг сейчас осуществляет территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по городу Норильску по адресам:
- г. Норильск, район Центральный, ул. Советская, 14, тел. 46-14-41, понедельник с 9.00 до 20.00, вторник с 9.00 до 17.15, среда с 9.00 до 20.00, четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 10.00 до 17.00;
- район Талнах, ул. Полярная, 7, тел. 42-21-53, понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00;
- район Кайеркан, ул. Шахтёрская, 4, тел. 39-34-75, понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00.
С перечнем государственных социальных услуг можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Социальная поддержка населения» https://szn24.ru/ .
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 14 января 2020 
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16:19   Норильский колледж искусств учредил конкурс детских хоровых коллективов школ «Споём о войне». 15:14   Символом 2020 года в «Заповедниках Таймыра» стал дикий северный олень.
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12:27   Александр Усс поручил минфину края подготовить предложения по повышению зарплат отдельным категориям бюджетников. 10:17   «Норникель» построил собственный модульный центр обработки данных.
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15:22   При трудоустройстве в такси потребуется справка об отсутствии судимости. 14:57   Губернатор Красноярского края Александр Усс зарегистрировался в Instagram.
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14:18   Социально ориентированные предприниматели могут стать участниками Акселератора социальных бизнес-проектов «Норникеля». 13:29   МФК «Норильский никель» уступил во втором матче 10-го тура против «Динамо-Самары».
13:21   Торговля «синтетикой» через интернет довела норильчанина до скамьи подсудимых. 12:43   Вчера в Кайеркане стая бродячих собак растерзала своего сородича. Меры по предотвращению подобных ситуаций принимаются.
12:42   Норильчане стали серебряными призёрами первенства Красноярского края по мини-футболу среди игроков 2004-2005 годов рождения. 12:38   Снег, вывозимый с территории гаражей на дорогу к похоронно-административному комплексу, мешает движению автобусов.
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 10 января 2020 
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17:16   В Норильске создано новое учреждение, которое будет оказывать соцподдержку из городской казны. 16:50   Творческое объединение «Сцена» приглашает норильчан погрузиться в творчество.
16:42   Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» покорил Москву. 16:24   Метель продолжается. Кайерканская дорога по-прежнему закрыта. Горожане, которые оказались вне дома, могут переждать непогоду в ГЦК и «Юбилейном».
15:54   МФК «Норильский никель» потерпел поражение в первой игре 10-го тура Суперлиги. 15:50   В Норильске заканчивается полярная ночь.
15:21   Тимур Файрузов представит юным театралам «Волшебное дерево». 14:39   Сегодня на Таймыре совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8.
13:56   Новая государственная корпорация «Росшельф» займётся освоением континентального шельфа Арктики и Дальнего Востока. 13:32   Заповедники, заказники и национальные парки сибирских регионов развернули работу по подкормке в зимний период диких животных, когда им самим трудно найти пищу.
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11:48   За месяц в Норильске для детей-сирот отремонтировали 19 квартир. 09:53   Из-за сильной метели приостановлено движение транспорта между Норильском, Кайерканом и аэропортом.

 9 января 2020 
18:16   В ГЦК открылась благотворительная выставка-продажа картин и гобеленов для сбора средств на лечение известного норильского художника Юрия Афонова.




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