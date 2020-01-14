Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42170

14 января 2020, 14:37



Городское управление соцполитики реорганизовано. Куда теперь идти?

- г. Норильск, район Центральный, ул. Советская, 14, тел. 46-14-41, понедельник с 9.00 до 20.00, вторник с 9.00 до 17.15, среда с 9.00 до 20.00, четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 10.00 до 17.00; - район Талнах, ул. Полярная, 7, тел. 42-21-53, понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00; - район Кайеркан, ул. Шахтёрская, 4, тел. 39-34-75, понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00. С перечнем государственных социальных услуг можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Социальная поддержка населения» https://szn24.ru/ . Фото Владимира Макушкина

Просмотров:341 С 1 января 2020 года реорганизовано управление социальной политики администрации Норильска. Приём документов на оформление государственных услуг сейчас осуществляет территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по городу Норильску по адресам:- г. Норильск, район Центральный, ул. Советская, 14, тел. 46-14-41, понедельник с 9.00 до 20.00, вторник с 9.00 до 17.15, среда с 9.00 до 20.00, четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 10.00 до 17.00;- район Талнах, ул. Полярная, 7, тел. 42-21-53, понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00;- район Кайеркан, ул. Шахтёрская, 4, тел. 39-34-75, понедельник – четверг с 9.00 до 17.15, пятница с 9.00 до 17.00.С перечнем государственных социальных услуг можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Социальная поддержка населения» https://szn24.ru/ .Фото Владимира Макушкина