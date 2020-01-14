Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42171

14 января 2020, 15:07



Ни автозапчастей, ни авто, и продавцы – не продавцы. Двое норильчан перевели деньги в небытие.

По данным фактам полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений. Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением информации о продаже товаров на электронных досках объявлений. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями. В процессе общения убеждают перечислять предоплату на электронный кошелек. Как рекомендуют в полиции, прежде чем что-то оплатить, внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями. Не забывайте и о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учётные записи. Воспользуйтесь интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца, для того чтобы обнаружить, что эти данные ранее использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей. «Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Слишком низкая цена должна вызвать у вас подозрение. Необходимо понимать, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платёжных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится», - добавляют в полиции. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:281 Накануне в полицию обратились двое норильчан, которые стали жертвами мошенников. В одном случае 23-летний молодой человек лишился 15 тысяч рублей, оплатив автозапчасти. В другом случае 62-летний норильчанин перевёл в качестве предоплаты за автомобиль 5 тысяч рублей. Продавцы на связь не выходят, товары не получены.По данным фактам полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений.Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением информации о продаже товаров на электронных досках объявлений. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями. В процессе общения убеждают перечислять предоплату на электронный кошелек.Как рекомендуют в полиции, прежде чем что-то оплатить, внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями. Не забывайте и о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учётные записи. Воспользуйтесь интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца, для того чтобы обнаружить, что эти данные ранее использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.«Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Слишком низкая цена должна вызвать у вас подозрение. Необходимо понимать, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платёжных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится», - добавляют в полиции.Фото Владимира Макушкина