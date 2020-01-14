Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42172

14 января 2020, 15:14



Символом 2020 года в «Заповедниках Таймыра» стал дикий северный олень.

Выбор этого животного в качестве символа не случаен. «Тревожные тенденции в снижении численности когда-то самой большой популяции дикого северного оленя намечались уже давно, но в прошлом году учёные и профильные специалисты нашей организации подтвердили существенное снижение поголовья оленей на Таймыре, - отмечают в Объединённой дирекции заповедников Таймыра. - Системный мониторинг, многочисленные экспедиции, сотрудничество с WWF России и коллегами из других заповедников, а также использование современных приборов учата позволило нам обнажить проблему – эти животные в бедственном положении, их численность сокращается». Сегодня в «Заповедниках Таймыра» при участии партнёров разработан комплекс мер, направленных на улучшение ситуации и сохранение популяции дикого северного оленя. Именно поэтому 2020 год проведут под знаком этого животного, чтобы привлечь максимальное внимание общественности. Фото zapovedsever.ru

Просмотров:190 Выбор этого животного в качестве символа не случаен. «Тревожные тенденции в снижении численности когда-то самой большой популяции дикого северного оленя намечались уже давно, но в прошлом году учёные и профильные специалисты нашей организации подтвердили существенное снижение поголовья оленей на Таймыре, - отмечают в Объединённой дирекции заповедников Таймыра. - Системный мониторинг, многочисленные экспедиции, сотрудничество с WWF России и коллегами из других заповедников, а также использование современных приборов учата позволило нам обнажить проблему – эти животные в бедственном положении, их численность сокращается».Сегодня в «Заповедниках Таймыра» при участии партнёров разработан комплекс мер, направленных на улучшение ситуации и сохранение популяции дикого северного оленя. Именно поэтому 2020 год проведут под знаком этого животного, чтобы привлечь максимальное внимание общественности.Фото zapovedsever.ru