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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:57 «Мороз – без угроз!»: лыжная база «Оль-Гуль» предлагает альтернативу традиционному купанию в проруби.
17:43 В Норильск пришли первые экземпляры монографии по материалам масштабного выставочного проекта «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг».
17:35 В этом году пройти профобучение или получить дополнительное профобразование сможет большее число желающих.
17:07 Госавтоинспекторы провели для воспитанников детского сада «Цветик-семицветик» урок дорожной безопасности.
16:51 «Под снежной бахромою января» соберутся любители хорошей музыки и слов: творческое объединение «Лира» отметит своё пятилетие.
16:34 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами налоговой инспекции.
16:19 Норильский колледж искусств учредил конкурс детских хоровых коллективов школ «Споём о войне».
15:14 Символом 2020 года в «Заповедниках Таймыра» стал дикий северный олень.
15:07 Ни автозапчастей, ни авто, и продавцы – не продавцы. Двое норильчан перевели деньги в небытие.
14:37 Городское управление соцполитики реорганизовано. Куда теперь идти?
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