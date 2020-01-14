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14 января 2020, 16:19



Норильский колледж искусств учредил конкурс детских хоровых коллективов школ «Споём о войне».

Возрождённый конкурс школьных хоровых коллективов «Споём о войне» состоит из четырёх этапов. На первом этапе, который проходит с 15 января по 1 февраля, ведётся приём и регистрация заявок. Положение о конкурсе уже разослано по школам города. Второй этап - конкурсные прослушивания и оценка выступлений участников - запланирован на 4 и 5 апреля. Этот отборочный тур будет проходить в Театральном зале, который находится во втором корпусе НКИ (ул. Комсомольская, 10). Оценивать таланты конкурсантов будет жюри в состав которого войдёт ветеран ВОВ Гавриил Иванович Мязин, воины-интернационалисты, специалисты учреждений культуры и другие. В ходе отборочного тура планируют выбрать 12 лучших хоров. Третьим этапом конкурса станет интернет-голосование с 14 по 30 апреля. Видеовыступления 12 коллективов опубликуют на сайте НКИ. Хор, набравший наибольшее количество голосов, удостоится приза зрительских симпатий. Завершится конкурс гала-концертом и награждением победителей 3 мая на большой сцене Норильского колледжа искусств – в Городском концертном зале. В финале сводный хор и Гавриил Иванович Мязин исполнят песню «День Победы». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:203 Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стал преемником городского телевизионного конкурса детских и юношеских хоровых коллективов «Споём о войне», который пять лет проводила ГТРК «Норильск». За время своего существования хоровой телевизионный конкурс стал популярен среди больших и маленьких горожан. В 2019 году ГТРК «Норильск» прекратила своё существование. Норильский колледж искусств планирует подхватить эстафету телевизионщиков и провести конкурс «Споём о войне» на качественно новом уровне.Возрождённый конкурс школьных хоровых коллективов «Споём о войне» состоит из четырёх этапов. На первом этапе, который проходит с 15 января по 1 февраля, ведётся приём и регистрация заявок. Положение о конкурсе уже разослано по школам города. Второй этап - конкурсные прослушивания и оценка выступлений участников - запланирован на 4 и 5 апреля. Этот отборочный тур будет проходить в Театральном зале, который находится во втором корпусе НКИ (ул. Комсомольская, 10).Оценивать таланты конкурсантов будет жюри в состав которого войдёт ветеран ВОВ Гавриил Иванович Мязин, воины-интернационалисты, специалисты учреждений культуры и другие. В ходе отборочного тура планируют выбрать 12 лучших хоров.Третьим этапом конкурса станет интернет-голосование с 14 по 30 апреля. Видеовыступления 12 коллективов опубликуют на сайте НКИ. Хор, набравший наибольшее количество голосов, удостоится приза зрительских симпатий.Завершится конкурс гала-концертом и награждением победителей 3 мая на большой сцене Норильского колледжа искусств – в Городском концертном зале. В финале сводный хор и Гавриил Иванович Мязин исполнят песню «День Победы».Фото Владимира Макушкина