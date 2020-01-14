Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42174

14 января 2020, 16:34



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами налоговой инспекции.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80. Фото Ирины Яринской

Просмотров:188 31 января с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут Елена Корецкая, заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю; Галина Журавлёва, начальник отдела камеральных проверок № 3; Андрей Зубаха, начальник отдела камеральных проверок № 2. Они поделятся, какие изменения в налоговом законодательстве вступили в силу с 1 января 2020 года; расскажут, что такое самозанятость граждан и как её оформить; какие налоги можно оплачивать авансом и др.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80.Фото Ирины Яринской