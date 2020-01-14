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14 января 2020, 16:51



«Под снежной бахромою января» соберутся любители хорошей музыки и слов: творческое объединение «Лира» отметит своё пятилетие.

Мероприятие пройдёт в Малом зале Городского центра культуры - по мнению участников, более камерного и уютного, чем Большой. Здесь выступающие находятся настолько близко к зрителю, что могут увидеть его глаза, поговорить на языке искусства с каждым. А ведущими концерта будут Домовой и Крыса. Продолжительность программы - 1,2 часа. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК.

Просмотров:187 Праздник пройдёт 16 января в 19.00 в отличной компании: концертная программа организуется под эгидой Клуба авторской песни в традиционной обстановке «уДачного вечера» - с песнями, шутками, стихами, литературными интермедиями. Гостями программы станут ансамбли «Солнцеворот» и «Норд-Данс», экспериментальный театр «ШКЭТ» от 23-й школы.Мероприятие пройдёт в Малом зале Городского центра культуры - по мнению участников, более камерного и уютного, чем Большой. Здесь выступающие находятся настолько близко к зрителю, что могут увидеть его глаза, поговорить на языке искусства с каждым. А ведущими концерта будут Домовой и Крыса.Продолжительность программы - 1,2 часа. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК.