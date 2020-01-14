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14 января 2020, 17:07



Госавтоинспекторы провели для воспитанников детского сада «Цветик-семицветик» урок дорожной безопасности.

В начале беседы юным пешеходам показали мультфильмы о правилах дорожного движения, рассказали о возможных опасностях. Дошколята пообещали соблюдать все правила.

Просмотров:179 Встреча с воспитанниками детского сада № 90 прошла в рамках акции #безопасностьдетства. Дорожные полицейские напомнили дошколятам о правилах безопасного поведения на дорогах.В начале беседы юным пешеходам показали мультфильмы о правилах дорожного движения, рассказали о возможных опасностях. Дошколята пообещали соблюдать все правила.