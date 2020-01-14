Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42177

14 января 2020, 17:35



В этом году пройти профобучение или получить дополнительное профобразование сможет большее число желающих.

- В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в 2019 году обучение проходили граждане только предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), теперь такое право есть у тех, кому исполнилось 50 лет, и старше. Для людей это возможность совершенствовать навыки и быть востребованным современным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов, - отметили в Центре занятости населения Норильска. - В прошлом году такое обучение успешно прошли 105 горожан предпенсионного возраста. Обучение предусмотрено как для работающих норильчан, так и для ищущих работу и обратившихся в службу занятости. Помимо того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» организовано обучение норильчанок, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет. Слушательницами курсов также могут стать неработающие и зарегистрированные в ЦЗН мамы детей-дошколят. Нормативные документы уже проходят согласование в правительстве Красноярского края. При этом незанятым гражданам и не получающим пенсию, а также неработающим женщинам в период обучения выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. Само же обучение бесплатное для слушателей и осуществляется за счёт средств службы занятости. Консультацию по вопросам организации обучения можно получить в ЦЗН Норильска по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, каб. 204, 205. Контактные телефоны: 34-28-96, 34-37-31. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:173 Это стало возможным благодаря расширению категории участников в рамках национального проекта «Демография». Начиная с этого года будет проводиться профобучение и дополнительное образование тех, кому исполнилось 50 лет. Прежде слушателями могли стать только предпенсионеры.- В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в 2019 году обучение проходили граждане только предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), теперь такое право есть у тех, кому исполнилось 50 лет, и старше. Для людей это возможность совершенствовать навыки и быть востребованным современным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов, - отметили в Центре занятости населения Норильска. - В прошлом году такое обучение успешно прошли 105 горожан предпенсионного возраста.Обучение предусмотрено как для работающих норильчан, так и для ищущих работу и обратившихся в службу занятости.Помимо того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» организовано обучение норильчанок, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет. Слушательницами курсов также могут стать неработающие и зарегистрированные в ЦЗН мамы детей-дошколят. Нормативные документы уже проходят согласование в правительстве Красноярского края. При этом незанятым гражданам и не получающим пенсию, а также неработающим женщинам в период обучения выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. Само же обучение бесплатное для слушателей и осуществляется за счёт средств службы занятости.Консультацию по вопросам организации обучения можно получить в ЦЗН Норильска по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, каб. 204, 205. Контактные телефоны: 34-28-96, 34-37-31.Фото Владимира Макушкина