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14 января 2020, 17:43



В Норильск пришли первые экземпляры монографии по материалам масштабного выставочного проекта «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг».

Норильский выставочный проект, насчитывающий более 200 экспонатов, представил разные виды и направления художественного творчества: живопись и графику, плакат и книжный дизайн, дизайн текстиля и дизайн одежды, мебель, трёхмерные инсталляции, осветительные приборы и фотоискусство. Выставка охватила яркий период жизни Александра Родченко, связанный с творчеством новых предметных форм и основанием отечественной школы дизайна. Дополнила экспозицию серия фоторабот «В поисках Родченко» (г. Норильск, 2015-2017) местного современного художника и дизайнера Александра Александрова. По сравнению с проходившими параллельно выставками Родченко в Лондоне и Сан-Паулу зимой прошлого года выставка в Норильске отличалась полнотой и столичным размахом. Она показала судьбу глубоких связей и преемственность идей в истории нашего удивительного города, который по праву считается столицей Арктики. Сегодня экспозицию можно вспомнить и вновь увидеть в формате содержательной коллективной монографии, составленной на основе материалов выставки. Монография подготовлена Московской государственной художественно-промышленной академией им. С. Г. Строганова в партнёрстве с МВК «Музей Норильска». Книга выпущена к 100-летию всемирно известной Школы дизайна, архитектуры и пластических искусств ВХУТЕМАС (1920-2020) и к 80-летию Музея Норильска (1939-2019). Издание находится в открытом доступе для посетителей в научной библиотеке Музея Норильска (Ленинский пр., 14).

Просмотров:247 В начале нового года Музей Норильска вспоминает уникальную в своём роде выставку великого новатора и родоначальника русского конструктивизма, пионера дизайна, универсального художника-провидца многих современных форм искусства Александра Родченко и его ближайших соратников. Она была представлена в художественной галерее в прошлом году, юбилейном для города.Норильский выставочный проект, насчитывающий более 200 экспонатов, представил разные виды и направления художественного творчества: живопись и графику, плакат и книжный дизайн, дизайн текстиля и дизайн одежды, мебель, трёхмерные инсталляции, осветительные приборы и фотоискусство. Выставка охватила яркий период жизни Александра Родченко, связанный с творчеством новых предметных форм и основанием отечественной школы дизайна. Дополнила экспозицию серия фоторабот «В поисках Родченко» (г. Норильск, 2015-2017) местного современного художника и дизайнера Александра Александрова.По сравнению с проходившими параллельно выставками Родченко в Лондоне и Сан-Паулу зимой прошлого года выставка в Норильске отличалась полнотой и столичным размахом. Она показала судьбу глубоких связей и преемственность идей в истории нашего удивительного города, который по праву считается столицей Арктики. Сегодня экспозицию можно вспомнить и вновь увидеть в формате содержательной коллективной монографии, составленной на основе материалов выставки.Монография подготовлена Московской государственной художественно-промышленной академией им. С. Г. Строганова в партнёрстве с МВК «Музей Норильска». Книга выпущена к 100-летию всемирно известной Школы дизайна, архитектуры и пластических искусств ВХУТЕМАС (1920-2020) и к 80-летию Музея Норильска (1939-2019).Издание находится в открытом доступе для посетителей в научной библиотеке Музея Норильска (Ленинский пр., 14).