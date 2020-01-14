Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42179

14 января 2020, 17:57



«Мороз – без угроз!»: лыжная база «Оль-Гуль» предлагает альтернативу традиционному купанию в проруби.

Обычай окунания в ледяную воду в проруби в Крещение является русской народной традицией. Однако не у всех норильчан здоровье позволяет совершить эту процедуру в мороз. Но никто и не заставляет заниматься моржеванием, ведь Крещение – это не языческий обряд, а духовное событие. 19 января с 13.00 до 18.00 на территории лыжной базы «Оль-Гуль» пройдёт обряд освящения воды и будет предоставлена возможность всем желающим облиться водой на уличной площадке, а затем согреться в здании с помощью вкусного горячего чая. Будут работать кафе, раздевалки. Перед проведением обливаний будет предоставлена возможность проконсультироваться с медработником. С 13.00 на территории лыжной базы будут работать интересные площадки для всей семьи: выступления полюбившихся Норильску исполнителей творческого объединения «Планёрка» Юрия Лабузова, Юлии Кривякиной и Ильи NP1R; разминочное фитнес-занятие по зумбе (инструктор Виктория Мухина). Откроются игровые площадки для детей, организованные Молодёжным центром Норильска. Появятся фотозоны, в том числе уличная «Пляжная», где можно сфотографироваться как в купальнике на лыжах, так и в утеплённом костюме на снегоходе, а также «Зимняя» и «Казаки» – в помещении лыжной базы. Площадка «Мини-ГТО» даст возможность поближе познакомиться с Всероссийским комплексом «Готов к труду и обороне», попробовать свои силы в некоторых видах испытаний, получить необходимую консультацию у специалистов Центра тестирования ГТО. Норильское казачье общество проведёт мастер-класс по фланкировке, организует выставку казачьего оружия, проведение национальных игр на улице. Спортивная федерация «Кроссфит» презентует проект «Сёрфинг в городе», который будет реализован на лыжной базе в летний период при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Федерация лыжных гонок проведёт мастер-класс для начинающих лыжников. В 15.00 состоится флешмоб «Мороз - без угроз!» – массовое уличное обливание, для участия в котором необходимо записаться заранее по телефону 8-903-929-57-29. Перед флешмобом медик проведёт разъяснительную лекцию о правильном закаливании. Каждый участник флешмоба получит «Удостоверение северянина». Также организаторы праздника приглашают посетить кафе, воспользоваться услугами проката спортивного инвентаря: лыжи, ледянки, настольный теннис, бадминтон.

Просмотров:218 19 января норильчане отмечают праздник Крещения. В этот день во время богослужения совершается Великое освящение воды. Крещенская вода является неотъемлемым символом этого дня, образом обновления и новой жизни.Обычай окунания в ледяную воду в проруби в Крещение является русской народной традицией. Однако не у всех норильчан здоровье позволяет совершить эту процедуру в мороз. Но никто и не заставляет заниматься моржеванием, ведь Крещение – это не языческий обряд, а духовное событие.19 января с 13.00 до 18.00 на территории лыжной базы «Оль-Гуль» пройдёт обряд освящения воды и будет предоставлена возможность всем желающим облиться водой на уличной площадке, а затем согреться в здании с помощью вкусного горячего чая. Будут работать кафе, раздевалки. Перед проведением обливаний будет предоставлена возможность проконсультироваться с медработником.С 13.00 на территории лыжной базы будут работать интересные площадки для всей семьи: выступления полюбившихся Норильску исполнителей творческого объединения «Планёрка» Юрия Лабузова, Юлии Кривякиной и Ильи NP1R; разминочное фитнес-занятие по зумбе (инструктор Виктория Мухина). Откроются игровые площадки для детей, организованные Молодёжным центром Норильска. Появятся фотозоны, в том числе уличная «Пляжная», где можно сфотографироваться как в купальнике на лыжах, так и в утеплённом костюме на снегоходе, а также «Зимняя» и «Казаки» – в помещении лыжной базы. Площадка «Мини-ГТО» даст возможность поближе познакомиться с Всероссийским комплексом «Готов к труду и обороне», попробовать свои силы в некоторых видах испытаний, получить необходимую консультацию у специалистов Центра тестирования ГТО. Норильское казачье общество проведёт мастер-класс по фланкировке, организует выставку казачьего оружия, проведение национальных игр на улице. Спортивная федерация «Кроссфит» презентует проект «Сёрфинг в городе», который будет реализован на лыжной базе в летний период при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Федерация лыжных гонок проведёт мастер-класс для начинающих лыжников.В 15.00 состоится флешмоб «Мороз - без угроз!» – массовое уличное обливание, для участия в котором необходимо записаться заранее по телефону 8-903-929-57-29. Перед флешмобом медик проведёт разъяснительную лекцию о правильном закаливании. Каждый участник флешмоба получит «Удостоверение северянина».Также организаторы праздника приглашают посетить кафе, воспользоваться услугами проката спортивного инвентаря: лыжи, ледянки, настольный теннис, бадминтон.