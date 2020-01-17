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17 января 2020, 10:42



Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин.

Госдума дала согласие президенту на его назначение – «за» проголосовали 383 депутата, сообщает «Российская газета». И Владимир Путин сразу же после решения нижней палаты подписал соответствующий указ. В ходе своего выступления Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой назвал основные направления работы будущего правительства, новый состав которого он обещал представить в ближайшие дни. На пленарном заседании Госдумы в четверг подавляющее большинство депутатов поддержали предложение президента. Против - ни одного, воздержался 41. При утверждении кандидатуры на пост председателя правительства впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал «против», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Даже наиболее критично настроенные коммунисты только воздержались. Таким образом, Михаил Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и может на неё опираться. Фото пресс-службы Государственной думы

Просмотров:207 Госдума дала согласие президенту на его назначение – «за» проголосовали 383 депутата, сообщает «Российская газета». И Владимир Путин сразу же после решения нижней палаты подписал соответствующий указ. В ходе своего выступления Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой назвал основные направления работы будущего правительства, новый состав которого он обещал представить в ближайшие дни.На пленарном заседании Госдумы в четверг подавляющее большинство депутатов поддержали предложение президента. Против - ни одного, воздержался 41. При утверждении кандидатуры на пост председателя правительства впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал «против», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Даже наиболее критично настроенные коммунисты только воздержались. Таким образом, Михаил Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и может на неё опираться.Фото пресс-службы Государственной думы