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17 января 2020, 11:47



Александр Пестряков считает предложение Путина о повышении ответственности муниципалитетов своевременным.

Как написал председатель Норильского городского Совета депутатов на своей странице в Фэйсбуке, пересмотр норм, предложенных президентом, поможет выстроить единый принцип государственного управления. «Считаю, что это позволит более эффективно и оперативно решать задачи, стоящие перед местной властью. При этом интересы и права муниципальных образований не будут ущемляться, а местное самоуправление будет также иметь определенный уровень самостоятельности», - отметил депутат. Александр Пестряков написал о том, что норильчане часто критикуют представителей власти за бюрократические издержки, ответы о невозможности решить те или иные вопросы, поскольку они находятся вне компетенции органов местного самоуправления. «Связано это с тем, что Конституцией РФ заложен принцип разделения власти на государственную и муниципальную, а статья 12 первой главы Конституции много лет является предметом дискуссий. В связи с этим мы постоянно вынуждены переадресовывать местные вопросы и проблемы на краевой и федеральный уровени из-за отсутствия необходимых ресурсов или компетенций», - пояснил председатель горсовета. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:179 Как написал председатель Норильского городского Совета депутатов на своей странице в Фэйсбуке, пересмотр норм, предложенных президентом, поможет выстроить единый принцип государственного управления.«Считаю, что это позволит более эффективно и оперативно решать задачи, стоящие перед местной властью. При этом интересы и права муниципальных образований не будут ущемляться, а местное самоуправление будет также иметь определенный уровень самостоятельности», - отметил депутат.Александр Пестряков написал о том, что норильчане часто критикуют представителей власти за бюрократические издержки, ответы о невозможности решить те или иные вопросы, поскольку они находятся вне компетенции органов местного самоуправления.«Связано это с тем, что Конституцией РФ заложен принцип разделения власти на государственную и муниципальную, а статья 12 первой главы Конституции много лет является предметом дискуссий. В связи с этим мы постоянно вынуждены переадресовывать местные вопросы и проблемы на краевой и федеральный уровени из-за отсутствия необходимых ресурсов или компетенций», - пояснил председатель горсовета.Фото из архива "Заполярной правды"