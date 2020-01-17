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17 января 2020, 11:52



Дембельский аккорд. Медведев подписал постановление на строительство ледокола «Лидер».

Одним из последних документов, подписанных Дмитрием Медведевым в должности главы правительства РФ, стало постановление о выделение 127 млрд рублей на строительство нового ледокола «Лидер». Предполагается, что в 2020 году из бюджета будет израсходовано 16,9 млрд руб., в 2021-м и 2022-м - по 12,7 млрд руб. соответственно, в 2023 году - 14,9 млрд, в 2024-м и 2025-м - ещё по 17,9 млрд, а на последнем этапе, в 2026-м и 2027-м, - по 17,1 млрд руб. Общая сумма вложений в проект атомного ледокола составляет 127 млрд 576 млн 979 тыс. руб., пишет РБК. Как следует из постановления правительства, заказчиком строительства «Лидера» является госкорпорация «Росатом», строителем - Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот». Окончание строительства ледокола проекта 10510 мощностью 120 МВт, согласно документации, запланировано на 2027 год, к этому же времени он должен быть полностью введён в эксплуатацию. Предполагается, что ледокол обеспечит навигацию по Северному морскому пути, связывающему порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы.

Просмотров:171 Одним из последних документов, подписанных Дмитрием Медведевым в должности главы правительства РФ, стало постановление о выделение 127 млрд рублей на строительство нового ледокола «Лидер». Предполагается, что в 2020 году из бюджета будет израсходовано 16,9 млрд руб., в 2021-м и 2022-м - по 12,7 млрд руб. соответственно, в 2023 году - 14,9 млрд, в 2024-м и 2025-м - ещё по 17,9 млрд, а на последнем этапе, в 2026-м и 2027-м, - по 17,1 млрд руб. Общая сумма вложений в проект атомного ледокола составляет 127 млрд 576 млн 979 тыс. руб., пишет РБК.Как следует из постановления правительства, заказчиком строительства «Лидера» является госкорпорация «Росатом», строителем - Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот». Окончание строительства ледокола проекта 10510 мощностью 120 МВт, согласно документации, запланировано на 2027 год, к этому же времени он должен быть полностью введён в эксплуатацию.Предполагается, что ледокол обеспечит навигацию по Северному морскому пути, связывающему порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы.