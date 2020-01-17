Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42220

17 января 2020, 11:57



Экономика России каждый год теряет 50-150 миллиардов рублей по причине таяния вечной мерзлоты.

По оценкам специалистов, быстрое таяние угрожает расположенной в Арктике инфраструктуре - в том числе зданиям и сооружениям, трубопроводам, другим объектам промышленности и социальной сферы. Статистика не нова, положение дел с мёрзлыми грунтами и состоянием мерзлоты отслеживали специализированные организации в Норильске, а также озвучивали данную тенденцию. Одним из пунктов комплексной программы развития Арктики и Дальнего Востока до 2035 года, предложенной осенью этого года группой специалистов из Норильска, является как раз создание современных структур по изучению поведения вечной мерзлоты и мер по профилактике нежелательных тенденций в этой области применительно к гражданскому и промышленному строительству в Заполярье и в Норильске в частности. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:177 Эта сумма была озвучена заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Крутиковым. «Этот вопрос нужно решать, поскольку ущерб лишь увеличиваться», - добавил министр.По оценкам специалистов, быстрое таяние угрожает расположенной в Арктике инфраструктуре - в том числе зданиям и сооружениям, трубопроводам, другим объектам промышленности и социальной сферы. Статистика не нова, положение дел с мёрзлыми грунтами и состоянием мерзлоты отслеживали специализированные организации в Норильске, а также озвучивали данную тенденцию. Одним из пунктов комплексной программы развития Арктики и Дальнего Востока до 2035 года, предложенной осенью этого года группой специалистов из Норильска, является как раз создание современных структур по изучению поведения вечной мерзлоты и мер по профилактике нежелательных тенденций в этой области применительно к гражданскому и промышленному строительству в Заполярье и в Норильске в частности.Фото Дениса Кожевникова