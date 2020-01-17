Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42221

17 января 2020, 12:11



«Мировое искусство на большом экране» снова ждёт норильчан.

31 января в кинокомплексе «Родина» пройдёт единственный показ фильма-спектакля «Сон в летнюю ночь» (18+). Постановка Николаса Хайтнера - новое прочтение озорного шекспировского сюжета о любви, ревности и прощении, смешная, романтичная и причудливая смесь: рок-фестиваля в Гластонбери, мрачного сериала «Рассказ служанки», экстравагантной буффонады, ситкома и даже китайского цирка - к которой сложно остаться равнодушным. Остроумное использование современнейшего оборудования нового лондонского театра TheBridgeTheatre превратило сцену в фантастический мир парящих в воздухе фей и кроватей, чарующих туманов, сюжетных перипетий и ярких пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер. А блестящая работа талантливых актёров сделала спектакль, по мнению критиков, одним из самых незабываемых театральных шоу последних лет.

Просмотров:190 31 января в кинокомплексе «Родина» пройдёт единственный показ фильма-спектакля «Сон в летнюю ночь» (18+).Постановка Николаса Хайтнера - новое прочтение озорного шекспировского сюжета о любви, ревности и прощении, смешная, романтичная и причудливая смесь: рок-фестиваля в Гластонбери, мрачного сериала «Рассказ служанки», экстравагантной буффонады, ситкома и даже китайского цирка - к которой сложно остаться равнодушным.Остроумное использование современнейшего оборудования нового лондонского театра TheBridgeTheatre превратило сцену в фантастический мир парящих в воздухе фей и кроватей, чарующих туманов, сюжетных перипетий и ярких пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер. А блестящая работа талантливых актёров сделала спектакль, по мнению критиков, одним из самых незабываемых театральных шоу последних лет.